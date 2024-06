Elden Ring est de retour. Le GOTY 2022 est revenu sur le devant de la scène avec son tout nouveau DLC Shadows of the Erdtree (l’Ombre de l’Arbre Monde). Un DLC qui, au départ, a clairement divisé les joueurs. On ne l’invente pas, la communauté est rapidement montée au créneau à la sortie de l’extension en pointant du doigt une difficulté trop élevée et des soucis d’optimisation sur PC. Le jeu s’est fait descendre sur Steam à la suite de ça, tandis qu’une autre partie des joueurs s’éclataient sans problème. FromSoftware a toutefois entendu la rage et a pris la décision de baisser la difficulté d’un cran. D'autres correctifs arriveront plus tard.

Elden Ring pourrait bien finir par se retrouver au cinéma

Le studio est à l’écoute et il entend tout. Il entend aussi lorsqu’on demande encore et toujours plus d’Elden Ring d’ailleurs. Et parmi les idées pour développer l’univers, Hidetaka Miyazaki s’est dit plutôt intéressé à l’idée d’en faire un film. Dans les colonnes de The Guardian (merci VGC), le créateur a affirmé que l’idée de faire un long métrage Elden Ring n’était pas folle, au contraire. Pour lui, ça coulerait même de source.

« Je ne vois aucune raison de refuser d’autres interprétations ou adaptations d’Elden Ring, comme un film par exemple […] ce serait très intéressant »

Il ajoute toutefois que ni lui ni FromSoftware n’a les compétences pour monter un tel projet. « C’est là que trouver un partenaire solide entre en jeu. Nous devrions établir une grande confiance et un accord sur ce qui devrait être fait, mais il y aurait un réel intérêt [à faire un film], c'est certain » termine-t-il. Une déclaration que l’on peut clairement prendre pour un appel du pied. Miyazaki semble chaud bouillant pour lancer un long métrage et s’y impliquer d’ailleurs.

Pour rappel, l’univers d’Elden Ring a été créé en collaboration avec George R.R. Martin, le papa de Game of Thrones. Bien que ce dernier n’ait eu que peu d’impact pour la suite du développement, sa plume a bien aidé à construire ce monde unique. Un univers qui, s’il demande des efforts pour être découvert, s’avère extrêmement riche. Suffisamment en tout cas pour être développé davantage. À voir maintenant où tout cela mènera.

Pour l’heure, vous pouvez retrouver Elden Ring et son DLC sur consoles et PC.