Elden Ring étant sorti en 2022, et son DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde cet été, il apparaît très improbable qu'un remaster du jeu sur l'Unreal Engine 5 soit dans les cartons de sitôt. Cela n'a toutefois pas empêché un fan de se prêter à l'exercice, avec un résultat bluffant et surtout impressionnant, compte tenu du travail de qualité abattu aussi rapidement par une seule personne.

Elden Ring dans toute sa Grâce sur l'Unreal Engine 5

Quand bien même Elden Ring n'est clairement pas un étalon technique, le travail de FromSoftware sur sa direction artistique est indéniable. Le colossal monde ouvert de l'Entre-Terres nous régale de tableaux à couper le souffle à chaque recoin... à condition de ne pas les regarder de tout près. Les textures sont en effet un peu datées, et le chef d'œuvre de FromSoftware se montre pourtant instable en terme de framerate, notamment sur consoles.

Konariin, un fan du jeu, s'est donc lancé le défi de recréer Elden Ring sur l'Unreal Engine 5, afin de magnifier l'ensemble. Dans une vidéo passionnante, celui-ci retrace l'ensemble de son travail abattu en un temps record. Il nous explique notamment le processus de création de son « remaster » officieux (et plus précisément la sublime région de Liurnia), et les contraintes que cela implique. Nous pouvons donc voir cette recréation d'Elden Ring progresser devant nos yeux, avec un résultat final franchement impressionnant.

L'Unreal Engine 5 permet ainsi à cette zone déjà enchanteresse d'Elden Ring de véritablement briller. On s'en rend surtout compte au niveau de textures beaucoup plus détaillées. Même si Konariin s'estime satisfait de son travail expresse, il avoue cependant ne pas avoir réussi à rendre vraiment justice à la magistrale direction artistique du jeu original. N'est en effet pas Hidetaka Miyazaki et FromSoftware qui veut. Le résultat laisse malgré tout rêveur quant aux capacités de l'Unreal Engine 5 pour nous régaler les yeux.

Source : Konariin sur YouTube