Quand deux jeux qui brisent des records comme Elden Ring et Hogwarts Legacy se rencontrent, ça fait des étincelles.

Hogwarts Legacy visite l'Entre-Terre d'Elden Ring

Depuis sa sortie, Elden Ring multiplie les collaborations non officielles à travers des mods plus fous les uns que les autres. On a eu par exemple Pokemon, Bill Clinton, Shrek et Les Simpson ou encore... GeoGuesser ! Oui, les moddeurs n'ont aucune limite pour personnaliser le bébé de FromSoftware à leur sauce. Mais vous n'avez encore rien vu.

Grâce à l'équipe Garden of Eyes, Hogwarts Legacy s'est incrusté dans Elden Ring de manière phénoménale. À la place d'incarner un Sans-éclat, le joueur pourra prendre le contrôle d'Harry Potter et ce n'est pas qu'un simple skin. Une fois le mod installé, il sera possible de lancer les sortilèges du Patronus (Expecto Patronum), Avada Kedavra et d'Attraction (Accio) etc. L'interface utilisateur a d'ailleurs été revue afin que les icones traduisent les sorts de l'apprenti sorcier.

Pour retranscrire au mieux l'ambiance Harry Potter, Garden of Eyes a remplacé le cheval spectral d'Elden Ring par le balais volant. Un accessoire parfaitement fonctionnel qui permet de visiter l'Entre-Terre depuis les airs, seul ou en coopération, et même de combattre tout en lévitant. C'est impressionnant mais c'est un mod en cours de développement.

Crédits : Garden of Eyes.

Ainsi, si la vidéo YouTube récolte plus de 15 000 likes, l'équipe ajoutera d'autres sorts, balais et personnages de l'univers Harry Potter Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. Et à 30 000 likes, le mini-jeu du Quidditch. Ce mod très travaillé est par contre payant et accessible via Patreon.

Un DLC qui se fait attendre...

Dans les prochains jours, Bandai Namco tiendra une fête d'anniversaire pour les 1 an d'Elden Ring. Si l'éditeur japonais promet des cadeaux, des concours de cosplay et ce qu'il faut pour se restaurer lors de cet événement à Stockholm, certains espèrent que le DLC en rumeur sera annoncé. Est-ce que ce sera le cas ? Réponse très bientôt !