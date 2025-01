Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de jouer aux chefs d'œuvre de FromSoftware que sont Elden Ring et son DLC, voici une occasion en or de le faire à prix cassé.

Deux ans après la sortie d'Elden Ring et quelques mois après la sortie de son DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde, le titre de FromSoftware s'est depuis décliné en une édition complète comprenant le jeu de base et son extension. Normalement proposée à 79,99 euros sur consoles, celle-ci profite actuellement d'une très solide réduction chez Amazon sur sa version PS5.

L'expérience Elden Ring complète presque à moitié prix sur PS5 chez Amazon

À bien des égards, Elden Ring est le pinacle de la formule Soulsborne de FromSoftware, le tout dans l'un des mondes ouverts les plus fascinants et gratifiants à explorer. Malgré son exigence intrinsèque, ce jeu se montre malgré tout assez abordable aux néophytes, grâce à une énorme liberté dans le développement de son personnage, les invocations et le mode multijoueur. Le tout est par ailleurs magnifié par une direction artistique somptueuse, malgré une technique un peu en-dessous des standards actuels.

Son DLC, L'Ombre de l'Arbre-Monde, est cependant un tout autre défi en terme de difficulté, avec certains des boss les plus retors jamais vus dans un jeu FromSoftware. L'extension permet cependant d'exarcerber encore davantage les qualités d'Elden Ring, avec de nouvelles armes et armures encore plus folles, et un monde ouvert labyrinthique, mais tout aussi satisfaisant à découvrir.

Si vous n'avez pas encore joué ni à l'un ni à l'autre et que vous disposez d'une PS5, vous pouvez actuellement vous offrir le jeu de base et son DLC à 45,14 euros au lieu de 79,99 euros chez Amazon, soit 44% de réduction. Vous sentez-vous d'attaque pour incarner un Sans-Éclat et devenir le nouveau Seigneur d'Elden ? Si tel est le cas, rendez-vous sur la page du produit via l'un des deux boutons présents dans cet article.