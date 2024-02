Elden Ring n'a plus rien à prouver, étant le GOTY de l'année 2022. Le titre s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires en un an et continue d'attirer de nombreux joueurs. Il suffit de jeter un œil à certains outils comme SteamDB pour s'en convaincre. Malgré ce constat plus que positif, le titre continue d'améliorer les choses avec l'ajout d'une fonctionnalité très attendue par les joueurs PC. Clairement, c'est une petite révolution pour certains. On peut le comprendre. Explications.

Elden Ring régale les joueurs PC

Outre le soutien continu de FromSoftware, Elden Ring peut également compter sur une communauté de fans fidèles et très doués. C'est ainsi qu'une innovation notable a été mise à disposition gratuitement : un mod DLSS 3.5 conçu par le moddeur huutaii. Ce mod, appelé DLSS Super Resolution, ajoute à Elden Ring le support de la célèbre technologie, enrichissant ainsi l'expérience de jeu grâce à des performances améliorées.

Ce développement est particulièrement significatif dans le contexte où, l'année dernière, FromSoftware avait introduit le support du ray tracing dans Elden Ring. Si cette mise à jour avait effectivement amélioré les visuels du jeu, elle s'était accompagnée d'une augmentation notable des exigences en termes de performance. Il ne manquait plus que le DLSS pour que la fête soit complète. Et c'est chose faite. Même si ce n'est pas officiel. Le tout est disponible gratuitement ici.

Vidéo du mod en question.

Le DLSS, une technologie qui change tout ?

Pour rappel, le DLSS utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage profond pour produire des images de haute qualité à partir d'une résolution inférieure, permettant ainsi d'augmenter les taux de rafraîchissement et de fournir une expérience de jeu plus fluide sur les cartes graphiques Nvidia RTX. La version 3.5 de cette technologie représente une itération avancée offrant des améliorations notables par rapport à ses prédécesseurs.

L'un des principaux avantages du DLSS 3.5 est sa capacité à offrir une meilleure performance graphique, en particulier dans les jeux exigeants. En réduisant le besoin de puissance de calcul brute pour atteindre des résolutions élevées. Cela est particulièrement bénéfique pour les joueurs utilisant des moniteurs de haute résolution ou visant des taux de rafraîchissement élevés pour une expérience de jeu compétitive. Pour Elden Ring, cela prend tout son sens.

Bien que le DLSS travaille à partir d'une résolution inférieure, les techniques d'apprentissage profond permettent de produire des images qui, dans de nombreux cas, peuvent sembler aussi détaillées, sinon plus, que celles rendues à la résolution cible native. La technologie s'adapte en fait dynamiquement pour optimiser à la fois la performance et la qualité visuelle. Bref, une technologie qui fonctionne très bien.