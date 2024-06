Le prochain DLC d’Elden Ring promet un contenu colossal. On nous annonce de nouvelles régions explorables, des boss, une centaine d’armes, des armures et des compétences à gogo… Très clairement, FromSoftware n’y est pas allé avec le dos de la cuillère et ça promet du très très lourd. En tout cas, notre camarade Suttercane en est ressorti de sa preview avec le sourire et pas mal d’hématomes.

Le DLC d'Elden Ring ne sera pas aussi gros qu'attendu, tant mieux !

Malgré tout, le DLC L’Ombre de l’Arbre Monde n’est pas si énorme que ça. On vient en effet d’avoir confirmation que le jeu pèsera carrément moins de 20 Go sur console. Il avoisinerait plutôt les 16-17 Go. C’est peu comparé à ce qu’il promet. Surtout si on le compare à d’autres DLC comme La Forme Finale de Destiny 2 par exemple qui demandait plusieurs dizaines de giga à elle seule. Sans parler des mises à jour importantes de jeux comme Call of Duty qui, pour quelques cartes multi, nous poussent à télécharger plusieurs dizaines de giga également.

Le DLC d’Elden Ring fait donc office de bon élève et c’est tant mieux ! Les joueurs aux connexions modestes pourront en profiter rapidement comme ça. C’est d’autant plus vrai qu’il sera disponible en pré-téléchargement à partir du 19 juin avant de sortir définitivement le 21 juin. Encore quelques jours à attendre donc, mais on y arrive !