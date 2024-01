En 2022, la sphère vidéoludique fut secouée par la sortie d'Elden Ring. From Software avait encore frappé fort avec un titre époustouflant, offrant une aventure mémorable. Il a même fini par décrocher le titre de GOTY, c'est vous dire à quel point c'était un carton. Donc forcément, quand un DLC a été annoncé, c'était la folie au sein de la communauté. Malheureusement, on n'a eu aucune date de sortie à se mettre sous la dent, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Néanmoins, un indice vient d'être repéré par plusieurs utilisateurs, et ça présage une arrivée pour bientôt.

Le DLC d'Elden Ring pour février 2024 ? La rumeur se précise

L'ombre de l'Arbre Monde se fait attendre au tournant, et il nous tarde de mettre les mains dessus. Mais le manque de communication de la part du studio nous fait penser qu'il vaut mieux être patient. Toutefois, on n'est à l'abri d'une révélation surprise, et c'est ce qui semble se profiler. En effet, la dernière rumeur en date indique une arrivée de l'extension pour... février 2024. Avant de s'emballer trop vite, comment peut-on affirmer une telle chose ? Vous allez voir, on a un indice plutôt solide.

Si les joueurs s'affolent, c'est parce que PureArts a teasé sa prochaine création, issu d'une collaboration avec Elden Ring. Elle sera déployée en février 2024, ce qui a mis la puce à l'oreille d'un certain nombre de joueurs. En soi, il faut nuancer l'annonce en question. Cette date coïncide surtout avec l'anniversaire des deux ans du jeu. Cependant, il est important de noter que PureArts se spécialise dans la construction de figurines détaillée. Ici, on n'a même pas eu droit à un aperçu. Est-ce parce qu'il s'agit d'un personnage du DLC ? C'est ce qu'on se laisse penser pour le moment.

En tout cas, force est de constater que tous les compteurs pointent vers février 2024. Eh oui, ce n'est pas la première fois que cette fenêtre de sortie est au cœur de toutes les discussions. C'était déjà arrivé en décembre dernier, avec un leak pour le moins massif qui a enflammé les fans. Contrairement au message de PureArts qui ne laisse quasiment rien transparaître, on avait eu beaucoup de détails croustillants.

Un autre leak qui pointe vers une sortie pour février 2024

C'était le site de e-commerce Datablitz qui avait fait l'erreur de mettre en ligne des manettes Xbox Series Trust Master aux couleurs d’Elden Ring. Jusqu'ici, il n'y a pas de quoi s'affoler, mais une autre information fut aperçue par la communauté. La page du produit, supprimée depuis, expliquait que le DLC d’Elden Ring, l’Ombre de l’Arbre Monde, devait sortir d’ici le mois de février 2024. Pas de précision supplémentaire, mais si on ajoute ce leak a la rumeur actuelle, on commence à voir un schéma se reproduire.

En outre, la description faisait mention d'une édition anniversaire d'Elden Ring. La collaboration a même été jusqu'à parler de la suite. Effectivement, cette extension ne serait pas la seule, et des événements et/ou un deuxième DLC verront le jour en 2025. Pour l'instant, on va tout de même prendre ça avec des pincettes, mais ça promet un bel avenir pour le titre. Honnêtement, on ne pourrait pas rêver mieux pour une telle pépite.