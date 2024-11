Elden Ring annonce une jolie surprise pour tous les fans du DLC, Shadow of the Erdtree. Replongez-vous dès maintenant dans votre aventure.

Il y a des œuvres qui, on le sait à l'instant où on les découvre, deviennent cultes. Elden Ring fait incontestablement partie de ces œuvres. Le jeu a même fait l'exploit de renouveler l'essai avec son DLC, Shadow of the Erdtree. On peut dire que FromSoftware s'est dépassé sur ce coup-là. Et le studio a même encore une surprise pour prolonger le plaisir des fans.

Elden Ring berce encore vos tympans

Depuis sa sortie, les fans sont gâtés avec tous les collector du jeu. Mais, dès fois, des cadeaux plus modestes font tout autant plaisir. C'est donc avec joie qu'on a découvert un post des équipes de communication d'Elden Ring hier matin. Celles-ci ont annoncé que l'OST du DLC, Shadow of the Erdtree (« L'Ombre de l'Arbre-Monde » en français) était désormais disponible sur toutes les plateformes d'écoute.

Dès maintenant, revivez en musique les moments les plus épiques de votre aventure au Royaume des Ombres. Déjà en juillet dernier, l'éditeur, Bandai Namco, nous avez transporté dans l'univers de FromSoftware en partageant une reprise orchestrale du thème “The Twin Moon Knight”. Cette fois, ce sont 36 pistes qui s'offrent à vos oreilles.

Où écouter la bande-son de Elden Ring: Shadow of the Erdtree ?

Tous les fans vont pouvoir profiter de la soundtrack de Shadow of the Edtree. Bandai Namco vous la met à disposition sur les plus grandes plateformes d'écoute. Alors immergez-vous sans attendre dans votre épopée grâce aux compositions sublimes de Yuka Kitamura, Tai Tomisawa et Shoi Miyazawa :