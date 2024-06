Hier à 16 heures, l'embargo tombait pour les notes de L'Ombre de l'Arbre-Monde, le seul et unique DLC d'Elden Ring. Dans nos colonnes comme ailleurs, la dernière création de FromSoftware a été absolument encensée, et le studio japonais nous régale visiblement encore d'un chef d'œuvre de tous les records.

Elden Ring à nouveau au sommet avec son DLC

Sorti le 25 février 2022, Elden Ring était l'incarnation d'un FromSoftware à l'apogée de son art. Sacré GOTY 2022 de manière amplement méritée, son dernier jeu était déjà le chef d'œuvre de tous les records pour l'éclatant studio japonais. Il s'agit en effet du Soulsborne le plus populaire jamais créé, avec plus de 23 millions de copies vendues à son compteur. Dire que L'Ombre de l'Arbre-Monde, son seul DLC, était attendue relevait donc de l'euphémisme. Et une fois encore, l'équipe d'Hidetaka Miyazaki semble s'être absolument surpassé, pour le plus grand plaisir de ses fans.

Alors qu'il se laissera approcher par les Sans-Éclats du monde entier le 21 juin sur PC, PS5 et Xbox Series, L'Ombre de l'Arbre-Monde réalise l'énorme exploit d'être le DLC le mieux noté de l'histoire, et le jeu le mieux noté de l'année 2024. Sur Metacritic, il trône au-dessus du reste avec une moyenne de 95. Pour rappel, la place du DLC le mieux noté était avant lui occupée par Blood and Wine, la magistrale extension sortie en 2016 de The Witcher 3, le chef d'œuvre de CD Projekt RED.

Elden Ring et FromSoftware connaissent donc avec L'Ombre de l'Arbre-Monde une nouvelle consécration, deux ans après la sortie du jeu original. Se pourrait-il que le talentueux studio japonais défraie encore la chronique avec le premier DLC de l'histoire sacré GOTY 2024 ? Rendez-vous en fin d'année pour le découvrir. D'ici là, les Sans-Éclats doivent trépigner d'impatience à l'idée de s'abandonner dans le Royaume des Ténèbres. Plus que deux petits jours à attendre pour cela. Attention toutefois aux spoilers, le DLC se débloquant un peu plus tôt dans certaines régions du monde, et certains fans un peu trop zélés risquent de partager de manière peu adroite leur excitation sur la Toile et les réseaux sociaux.