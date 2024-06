L'Ombre de l'Arbre-Monde ouvrira enfin son Royaume aux Sans-Éclats demain sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour accueillir comme il se doit ce nouveau chef d'œuvre, l'éclatant Elden Ring se met donc à jour dès aujourd'hui. Voici ce qui change dans l'Entre-Terre avant le grand saut dans les Ténèbres.

Elden Ring déploie le patch rouge pour son DLC très attendu

Le 21 juin est probablement l'une des dates les plus importantes de cette année vidéoludique, puisqu'elle marque le retour d'Elden Ring sur le devant de la scène avec son DLC. Et il semblerait que les fans du chef d'œuvre original de FromSoftware vont être gâtés, L'Ombre de l'Arbre-Monde se plaçant comme l'extension la mieux notée de tous les temps. Reste maintenant à voir si les joueurs seront de l'avis dithyrambique et quasiment unanime de la presse.

Avant de s'abandonner dans le Royaume des Ténèbres, Elden Ring accueille cependant un patch pour rendre l'expérience la moins douloureuse possible (ne vous inquiétez pas, vous allez quand même roter du sang). Cela prend la forme d'une imposante mise à jour 1.12 (6 Go sur PC !) disponible dès maintenant. Outre des correctifs et des améliorations sur la partie graphique et la stabilité, on retiendra surtout l'ajout de nombreuses fonctionnalités et une colossale quantité d'équilibrages.

Pêle-mêle, on peut citer de nouvelles options cosmétiques, le signalement de nouveaux objets par un point d'exclamation dans l'inventaire, ainsi qu'une catégorie « Éléments récents », ou encore la possibilité de garder les effigies de Marika nécessaires aux invocations activées ou non dans le NG+. Elden Ring va donc grandement s'améliorer pour ce qui est de la qualité de vie, pour mieux apprécier encore son seul et unique DLC dont l'arrivée est désormais imminente (et célébrée par le superbe trailer de lancement ci-dessous), avec sa nouvelle zone immense, ses nouveaux boss et sa foultitude de nouveaux équipements/sorts. Vous trouverez les notes détaillées de ce nouveau patch massif de l'éclatant chef d'œuvre de FromSoftware sur le site officiel de Bandai Namco, malheureusement pour l'heure uniquement en anglais.