On le sait, Elden Ring: l'Ombre de l'Arbre-Monde est un gigantesque carton. Mais jusqu'à quel point ? Bandai Namco Entertainment et FromSoftware ont récemment annoncé une nouvelle majeure dans le monde du jeu vidéo : l'extension vient d'atteindre un cap tout simplement impressionnant, au point que le studio s'en félicite sur les réseaux sociaux.

Elden Ring est ENCORE un carton

Ainsi on peut apprendre que Elden Ring l'Ombre de l'Arbre-Monde a atteint le cap impressionnant de 5 millions d'unités vendues à travers le monde, et ce en seulement trois jours après sa sortie. Le DLC transporte les joueurs dans le mystérieux Royaume des Ombres, un univers riche en secrets et en dangers. Les fans d'Elden Ring y trouveront une pléthore de nouveaux défis, avec des boss encore plus redoutables. Cette extension introduit également un large éventail de nouveaux sorts, armes et armures, permettant aux joueurs de personnaliser davantage leurs personnages et de surmonter les épreuves selon leur propre style de jeu.

Guidés par le personnage énigmatique de Miquella, les joueurs peuvent explorer les zones les plus obscures de l'univers d'Elden Ring. Cette nouvelle aventure promet evidemment de révéler des aspects inédits et sombres de l'histoire, ajoutant une profondeur narrative qui captiver les anciens comme les nouveaux joueurs.

Elden Ring: l'Ombre de l'Arbre-Monde est accessible dès maintenant sur plusieurs plateformes, dont la PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et le PC. Le succès fulgurant de cette extension reflète non seulement la qualité du travail de FromSoftware mais aussi la fidélité et la passion des fans de la série. Atteindre un tel volume de ventes en si peu de temps souligne l'impact culturel d'Elden Ring et l'attente immense qui entourait cette extension. Il sera intéressant de voir comment ce succès influencera les futurs projets de FromSoftware et de Bandai Namco Entertainment. Ce qui est certain c'est que c'est toujours la poule aux œufs d'or du studio nippon.

Notons aussi, 20% des acheteurs du jeu de base ont payé 40 dollars supplémentaires pour le DLC dans les 3 jours suivant sa sortie. Ce chiffre est surprenant et pourrait même établir un nouveau record. Ce pourcentage élevé montre un fort engouement pour le contenu additionnel proposé par l'extension Shadow of the Erdtree. C'est ce que rapport l'analyste Dr. Serkan Toto.