Le succès retentissant d'Elden Ring a engendré de grandes attentes autour de Elden Ring L'Ombre de l'Arbre-Monde. Ce DLC prometteur, dont on peut glaner quelques détails dans les derniers bilans financiers de FromSoftware, suscite déjà l'enthousiasme.

Elden Ring L'Ombre de l'Arbre-Monde, c'est quoi ?

La teneur exacte de ce futur DLC demeure énigmatique, toutefois, il est admis que les extensions de From Software ont pour tradition de repousser les limites, proposant aux joueurs de nouveaux terrains d'exploration et une pléthore de nouveaux boss. L'intrigue d'Elden Ring, riche en secrets bien gardés, se prête idéalement à une expansion narrative. L'indice le plus tangible à ce jour provient d'une illustration partagée par From Software, où l'on aperçoit une figure ressemblant à Miquella, chevauchant Torrent. Ce personnage, moins mis en lumière dans le jeu de base et frère de Malenia, pourrait se retrouver au cœur de l'extension.

Cela sort quand ?

Les informations se font plus croustillantes lorsqu'on examine les résultats financiers du second trimestre de l'exercice 2023 de Kadokawa, conglomérat japonais qui possède FromSoftware . Il y est indiqué que, bien que la date de sortie de Elden Ring L'Ombre de l'Arbre-Monde. n'ait pas encore été divulguée, le développement se poursuit sans encombre et sans aucun soucis. Les nouvelles sont donc plutôt positives, bien qu'une certaine patience soit requise pour les joueurs les plus curieux.

Un succès fou qui n'est pas terminé

FromSoftware a frappé un grand coup avec Elden Ring, le positionnant comme le douzième titre le plus vendu de toute l'histoire du jeu vidéo. Les chiffres de vente impressionnants d'Elden Ring témoignent de son succès, en particulier sur les consoles, avec pas moins de 13,4 millions de copies écoulées sur PlayStation et 7,1 millions sur Xbox. La plateforme PC n'est pas en reste, avec 1,8 million d'unités vendues. Au-delà de son triomphe commercial, Elden Ring a également raflé les éloges de la critique, récoltant une multitude de distinctions, y compris celle du meilleur jeu de l'année lors des Game Awards 2022. Ce jeu a été unanimement célébré pour son univers étendu et prenant, son gameplay qui ne pardonne pas l'erreur et une trame narrative profonde. En fait, sur Gameblog nous lui avions attribué la note de 9/10.