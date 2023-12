La saison des grosses annonces va prochainement commencer. Toute l’industrie a les yeux rivés sur Rockstar, qui a promis de révéler au grand jour GTA 6 au début du mois. Pourtant, ce sont bien les Game Awards 2023 qui devraient encore être le théâtre d’annonces majeures. Si l’événement va se séparer de son fameux « World Premiere », les éditeurs répondront une nouvelle fois à l’appel pour surprendre les spectateurs. Et si le détenteur du prix tant convoité de GOTY 2022 en profitait pour montrer son extension ? Il semblerait que FromSoftware soit bien parti pour dévoiler le DLC d’Elden Ring pendant la cérémonie.

Le DLC d'Elden Ring bientôt dévoilé ?

Elden Ring Shadow of the Erdtree. Une succession de mots qui suffit à provoquer le grand frisson auprès de toute une communauté. Le 28 février dernier, FromSofware lâchait enfin le morceau : oui un DLC allait bien voir le jour. Une simple annonce qui a ébranlé tous les amoureux du studio et du genre souls-like, mais aussi celles et ceux qui ont élargi leurs horizons pendant la pandémie. Le Tweet a cumulé à lui seul près de 400 000 likes, témoignant l’attente démesurée que ce nouveau contenu suscite. Sauf que depuis, plus rien. Pas d’images in-game, pas de bande-annonce, pas d’indices quant aux nouveautés, rien. Il semblerait que ce soit enfin sur le point de changer, quelque chose autour d’Elden Ring se trame.

Si l’approche des Game Awards 2023 engendre à elle seule spéculations et rumeurs, des indices plus concrets ont été découverts. Comme avant l’annonce du DLC du Colisée et des mises à jour importantes du jeu, plusieurs joueurs ont découvert que les branches de développement d’Elden Ring ont été mises à jour ces derniers jours et plusieurs fois, la dernière datant du 30 novembre. Ce n’est pas inhabituel en soi, mais presque systématiquement cela signifie qu’une annonce se prépare. Ces branches ont également des noms assez révélateurs (dev_debug, dev_release, qa_debug, et qa_release), laissant entrevoir quelque chose lié à l’extension Shadow of the Erdtree.

Une sortie début 2024 ?

La cérémonie des Game Awards 2023 se déroulant dans la nuit du 7 au 8 décembre, il y a fort à parier que si annonce il y a, ce sera à ce moment-là. Il convient cependant de prendre cette découverte avec du recul jusqu'à preuve du contraire, même si le schéma habituel laisse place à l’espoir. Loué soit le soleil. Aux dernières nouvelles, le développement d'Elden Ring L'Ombre de l'Arbre-Monde se déroulait sans encombre. Aucune date de sortie n'avait été avancée, mais à ce rythme il se pourrait bien que le DLC soit déployé au début 2024. A moins que FromSoftware ne souhaite prendre tout le monde de court avec un fameux « shadowdrop », mais c'est difficile à croire.