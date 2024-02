Sans conteste, Elden Ring : L'Ombre de l'Arbre-Monde est extrêmement attendu. Il faut dire que le jeu de base a connu un succès phénoménal, surpassant les attentes initiales en termes de ventes et de réception critique. Dès son lancement, le jeu a été encensé par la critique et a rapidement établi des records de ventes impressionnants. Bandai Namco avait espéré atteindre 4 millions de ventes dans les premiers mois suivant le lancement, un objectif ambitieux comparé aux 3,8 millions d'unités vendues par Sekiro: Shadows Die Twice dans un délai similaire. Elden Ring a non seulement atteint cet objectif mais l'a largement dépassé, enregistrant près de 900 000 joueurs connectés sur Steam dès le premier week-end et ne descendant jamais en dessous de 500 000 joueurs connectés par la suite.

Elden Ring, le monstre attend son DLC

Forcément, le monde des jeux vidéo est en effervescence avec l'annonce imminente de l'extension tant attendue d'Elden Ring, intitulée L'Ombre de l'Arbre-Monde. Cette anticipation est sur le point de trouver son apogée alors que FromSoftware s'apprête à dévoiler le premier trailer de gameplay dans quelques heures, promettant de lever le voile sur la date de sortie. Préparez-vous, car à 16h00 (heure française), nous devrions non seulement avoir un trailer, mais aussi une date de sortie.

Des leaks antérieurs avaient spéculé une sortie en février, mais un rapport récent de Dealabs par le leaker réputé billbil-kun indique un délai supplémentaire, positionnant la sortie potentielle au 21 juin 2024. Bien que cette information ne soit pas confirmée à 100 %, elle repose sur des indications selon lesquelles l'éditeur Bandai Namco prévoirait de révéler des éditions physiques du jeu incluant à la fois le jeu de base et le DLC à cette date... Généralement, le français ne se trompe pas.

Selon le même rapport, les joueurs auront le choix entre deux éditions : une Édition de l'Année proposée à 79,99 € et une Édition Collector à 259,99 euros. La première sera disponible sur PS5 et Xbox Series X/S, tandis que la seconde le sera également sur PC. Cette expansion pourrait-elle être lancée avant juin pour ensuite bénéficier d'une sortie physique ? Les spéculations seront bientôt confirmées ou infirmées. Et très clairement, la pression est énorme. On peut être certain que la nouvelle bande-annonce va totalement secouer Internet et monopoliser les réseaux sociaux pendant plusieurs heures, un peu à la manière d'un GTA 6. Espérons que l'attente pour la sortie ne soit pas trop longue.