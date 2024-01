Elden Ring en tant que GOTY 2022 compte encore énormément pour de nombreux joueurs. Beaucoup aimeraient pouvoir y replonger avec un regard frais, et pourquoi pas grâce à l'ajout rapide du DLC L'ombre de l'Arbre Monde. Eh bien, il se pourrait bien que leurs vœux soient exaucés, car quelque chose de très prometteur se prépare en coulisses. Voici ce que l'on sait.

Elden Ring et une grosse surprise en approche ?

L'utilisateur Twitter @Ziostorm1, connu pour ses contributions fréquentes à la communauté d'Elden Ring, a découvert récemment un pack DLC inédit pour Elden Ring dans les fichiers de la version PC. Cette trouvaille, survenue suite à une mise à jour récente, illustre parfaitement l'efficacité du datamining, une pratique permettant de révéler des informations cachées.

Cette découverte vient renforcer les spéculations autour du DLC L'ombre de l'Arbre Monde, annoncé l'année passée et qui semble être sur le point de sortir. @Ziostorm1 a remarqué que ce pack DLC d'Elden Ring constitue la première actualisation majeure des fichiers depuis le lancement initial du jeu. Ses observations ont été partagées dans un tweet récent, disponible ci-dessous

La dimension exacte du fichier n'a pas encore été déterminée, et les développeurs n'ont fait aucune déclaration officielle à ce sujet. Il serait surprenant que les développeurs tardent à promouvoir un DLC aussi anticipé, bien qu'ils puissent envisager de le lancer de façon inattendue.

Les informations semblent coïncider

Il convient de rappeler que @Ziostorm1 avait précédemment mis en lumière une collaboration non annoncée entre Elden Ring et Thrustmaster en décembre 2023. Cette révélation incluait des images de manettes customisées aux couleurs d'Elden Ring, supposées être en synergie avec le DLC "Shadow of the Erdtree".

Ces informations ont conduit les fans à spéculer sur une éventuelle date de sortie pour le nouveau DLC d'Elden Ring le 25 février, coïncidant avec l'anniversaire du lancement du jeu original en février 2022. Il est judicieux de rester prudent et de prendre ces informations avec des pincettes pour éviter toute déception. Néanmoins, une telle démarche de la part de FromSoftware ne serait pas surprenante. En réalité, cela serait même assez logique.

Cerise sur le gâteau, l'excitation des joueurs est aussi palpable, notamment en raison de l'annonce par PureArts de sa nouvelle création, née d'une collaboration avec Elden Ring, prévue pour février 2024. Cette date, qui coïncide avec le deuxième anniversaire du jeu, a suscité la curiosité de nombreux joueurs. Bien qu'il faille aborder cette annonce avec prudence, il est intéressant de souligner que PureArts est réputé pour ses figurines détaillées. Le fait qu'aucun aperçu n'ait été fourni soulève des questions : cette création pourrait-elle représenter un personnage du prochain DLC ? C'est une hypothèse que beaucoup envisagent pour l'instant. Tous les éléments semblent converger dans la même direction, ce qui est très prometteur.