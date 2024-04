Pour comme on dit « faire monter la hype », Bandai Namco s'est fendu d'une publication faisant la promotion de l'édition collector du DLC d'Elden Ring. Celle-ci fait un clin d'œil pas vraiment subtil à la promotion notamment de son équivalent pour Marvel's Spider-Man 2.

Prêts à vous empaler sur le DLC d'Elden Ring ?

Les fans des jeux FromSoftware trépignent d'impatience à l'idée de souffr... se plonger corps et âme dans Elden Ring : L'Ombre de l'Arbre-Monde. Celui-ci arrive le 21 juin, et aura comme le jeu de base droit à une superbe édition collector. Sa pièce maîtresse est bien sûr la statuette de ce que l'on suppose être le charismatique boss final du DLC : Messmer l'Empaleur. La branche américaine de l'éditeur Bandai Namco s'est à ce titre fendue hier sur son compte X.com officiel d'une promotion concernant sa précommande.

Celle-ci reprend d'ailleurs presque mot pour mot la promotion faite pour l'édition collector de Marvel's Spider-Man 2. On peut ainsi y lire : « Faites-vous plaisir avec 45,72 centimètres (ou 18 pouces) de Messmer l'Empaleur et plus avec l'Édition Collector d'Elden Ring : l'Ombre de l'Arbre-Monde ». Il ne nous apparaît pas nécessaire de faire un dessin quant au caractère un brin douteux de ce message promotionnel. Les fans ayant répondu à cette publication l'ont d'ailleurs déjà assez fait pour nous.

Sachez en tout cas que, si vous voulez vous offrir cette édition collector, il est d'ores et déjà possible de la précommander sur le site officiel de Bandai Namco. La statuette se montre par ailleurs de superbe facture, et complèterait parfaitement celle de Malenia dans l'édition collector du jeu de base, si vous avez eu la chance et les moyens d'en faire l'acquisition à l'époque.