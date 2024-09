Avec Elden Ring, FromSoftware est parvenu à faire découvrir son savoir-faire à un tout nouveau public. L’époque où ses jeux étaient considérés comme sensiblement de niche est bien révolue. La nouvelle licence, chapeautée en collaboration avec George R.R Martin, a tout explosé en termes de ventes. Naturellement son extension majeure sortie cet été a elle aussi immédiatement cartonné devenant le DLC le mieux noté de l’histoire et coiffant au poteau un certain The Witcher 3 Blood and Wine qui a jalousement gardé ce titre pendant huit longues années. Face à l’engouement autour du jeu, Bandai Namco avait mis les bouchées doubles pour le collector de Shadow of The Erdtree. Si vous n’aviez pas encore craqué, c’est le moment parfait pour faire chauffer la carte bleue.

Une jolie promo sur le collector du DLC d'Elden Ring

Le DLC l’Ombre de l’Arbre-Monde pourrait se résumer en quelques mots seulement : « un chef-d'œuvre ». L’extension offre un contenu tellement généreux qu’elle est capable de tenir tête aux plus grosses productions sorties cette année. Au-delà d’une histoire enrichissant un lore déjà bien fignolé, d’une nouvelle région et d’une direction artistique à tomber, elle propose surtout une quantité affolante d'équipements et de sorts inédits qui apportent une nouvelle saveur au gameplay. Un véritable must-have pour les fans du jeu et souls-like. Bonne nouvelle pour les collectionneurs, l’édition collector du DLC d’Elden Ring est actuellement en stock et avec une jolie baisse de prix.

Les versions PS5 et Xbox Series passent alors à 165,99€ au lieu de 249,99€. Une belle économie de presque 85€ seulement quelques mois après sa sortie. Pour rappel, ce collector d’Elden Ring contient :

L’extension Shadow of The Erdtree (ne contient pas le jeu de base)

Statue de Messmer l’Empaleur (46 cm)

Artbook de 40 pages

Boitier Collector

Bande Originale au format numérique

