Avis aux joueurs français d'Elden Ring et de son DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde, un nouveau collector est désormais dispo chez nous, et il pourrait bien vous sauver la mise.

Jusqu'alors disponible en deux volumes, la collection du guide stratégique d'Elden Ring baptisé Les Tomes du Savoir se pare ainsi d'un troisième volet en français. Celui-ci s'intéresse plus spécifiquement à son excellent DLC, L'Ombre de l'Arbre-Monde. Si vous n'avez pas encore réussi à en venir à bout, cet ouvrage pourrait vous être des plus secourables.

Une nouvelle source de savoir pour vous aider à venir à bout du DLC d'Elden Ring

Disponible depuis le 21 juin sur PC, PS5 et Xbox Series, le DLC d'Elden Ring n'a pas dérogé à la règle des extensions des précédents jeux de FromSoftware. De nombreux Sans-Éclats se sont littéralement cassés les dents sur de nombreux boss du dernier chef d'œuvre en date du talentueux studio japonais. Malgré de régulières mises à jour venant grandement en réduire la difficulté, l'Ombre de l'Arbre-Monde n'est malgré cela clairement pas à la portée de tout le monde.

Si d'aventure vous avez besoin d'un coup de pouce pour venir à bout du DLC d'Elden Ring, le Volume 3 du guide stratégique officiel est sorti depuis hier chez nous en France. Ce troisième volet des Tomes du Savoir s'attarde en effet spécifiquement sur L'Ombre de l'Arbre-Monde, afin de vous aider à mieux en braver les nombreux et périlleux dangers. Cet ouvrage détaille également la foultitude de secrets parfois très bien cachés dans le vaste et tortueux monde ouvert du DLC, ainsi que la position de divers armes, armures et objets qui pourraient grandement renforcer votre Sans-Éclat.

Ce nouveau guide officiel centré sur le DLC d'Elden Ring est proposé au tarif de 39,99 euros. Si le besoin s'en fait sentir, vous pouvez ainsi en faire l'acquisition auprès des revendeurs suivants :