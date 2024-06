C'est en tout cas ce que l'on peut constater dans les évaluations des joueurs sur la page Steam de L'Ombre de l'Abre-Monde. La version PC du DLC d'Elden Ring semble souffrir de plusieurs problèmes déjà rapportés sur le jeu de base, sans compter une difficulté jugée par certains inutilement élevée.

Les joueurs ne sont pas aussi dithyrambiques envers le DLC d'Elden Ring

Le 18 juin L'Ombre de l'Arbre-Monde a détrôné The Witcher 3: Blood and Wine en tant que DLC le mieux noté de l'histoire. Restait encore à voir si les joueurs seraient du même avis que les testeurs. Sur Metacritic, où les critiques lui ont attribué une moyenne de 95, l'avis des joueurs est plus mesuré, avec une moyenne de 83 basée sur 581 notes. Sur Steam en revanche, la communauté se montre en revanche bien plus sévère. Sur 32 722 évaluations, 65% sont positives, pour une moyenne donc relativement mitigée.

Le principal grief des joueurs sur PC se trouve du côté des performances du DLC d'Elden Ring. Il semblerait qu'il souffre des mêmes problèmes d'optimisation que le jeu de base. À savoir des saccades intempestives, des chutes de framerate, et l'impossibilité (sans passer par des mods) de dépasser le cap des 60 images par seconde. Ces problèmes semblent toucher même les configurations les plus puissantes. Enfin, certains déplorent l'absence du support des écrans ultra-larges pour un jeu sorti en 2024. « Le jeu est injouable sur PC, ça saccade trop », « Je m'attendais à plus d'innovation de la part de ce DLC, qui ne vaut pas ces 40€ », peut-on lire dans les évaluations Steam. Espérons qu'un patch viendra corriger cela. Mais compte tenu du fait que les saccades existent sur le jeu de base depuis sa sortie et n'ont jamais disparues, il apparaît peu probable que l'extension connaisse un traitement différent...

L'éternelle controverse de la difficulté sur un jeu FromSoftware

Au-delà de ces doléances de performances, les joueurs trouvent également que le DLC d'Elden Ring peut se montrer inutilement difficile et injuste. Les boss ne laisseraient que très peu de fenêtres d'ouverture et seraient capables de tuer même des personnages avec énormément de points de vie en deux ou trois coups. Pour compenser, il est possible de récupérer des éclats augmentant nos statistiques dans le vaste et visiblement superbe monde ouvert de l'extension. Mais certains joueurs estiment que le bénéfice ne suffit pas. « J'adore courir pendant 20 minutes avec rien à faire à part récupérer des consommables que je n'utiliserai jamais contre des boss horriblement pénibles à affronter », un utilisateur Steam a-t-il indiqué. Hidetaka Miyazaki, directeur de FromSoftware et d'Elden Ring, s'est récemment exprimé sur la difficulté du DLC dans une interview auprès de The Guardian. Selon lui, la réduire pourrait casser le jeu lui-même.

« Si nous voulions vraiment que tout le monde joue au jeu, nous pourrions réduire progressivement la difficulté. Mais ce n'était pas la bonne approche. En faisant ça, je ne pense pas que le jeu aurait eu la même aura, car le sens d'accomplissement en venant à bout de telles épreuves incommensurables est une part fondamentale de l'expérience. Rabaisser la difficulté viendrait supprimer ce sentiment d'exaltation, ce qui selon moi briserait le jeu ». La difficulté dans les jeux FromSoftware a toujours fait couler beaucoup d'encre, et cette seule et unique extension semble bien en suivre le même chemin. Gageons que les réactions plus à froid des joueurs seront in fine plus favorable à ce design assumé par le talentueux studio japonais.