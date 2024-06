Le DLC d'Elden Ring, L'Ombre de l'Arbre-Monde, sortira enfin officiellement sur PC, PS5 et Xbox Series le 21 juin. Selon les régions du monde, il pourrait toutefois être accessible plus tôt que prévu. Compte tenu de l'énorme engouement autour de celui-ci, des spoilers pourraient sévir sur la Toile. C'est en tout cas le message que FromSoftware a souhait transmettre aux fans.

DLC d'Elden Ring droit devant, donc essayez prudence

Probablement l'une des plus grosses attentes vidéoludiques de l'année, et certainement LA plus grande sortie de ce mois de juin, le seul et unique DLC d'Elden Ring est bientôt là. Deux ans après le jeu de l'année 2022, les fans trépignent d'impatience à l'idée de retourner dans l'Entre-Terres. Seulement quatre petits jours les séparent désormais de ce retour tant attendu, à quelques heures près. Certaines régions du monde pourront en effet y accéder plus tôt que d'autres. Et avec un énorme engouement vient fatalement le revers de la médaille : des spoilers à tout va.

FromSoftware prend la chose très sérieusement et se fend d'un message sur le compte X.com officiel du jeu. « Salutations, Sans-Éclats. Avec la sortie de l'extension d'Elden Ring, L'Ombre de l'Arbre-Monde, prenez garde aux spoilers pour celles et ceux souhaitant explorer le Royaume des Ombres avec rien d'autre que votre détermination et un esprit éclairé. Merci pour votre coopération ».

Compte tenu de l'aura resplendissante du talentueux studio japonais, espérons que la communauté d'Elden Ring saura se tenir à carreau et garder la surprise pour le reste des Sans-Éclats dans cette ultime nouvelle aventure. Mais certains ne peuvent malheureusement pas s'empêcher de spoiler leurs camarades, comme des spectateurs de « backseat » des streamers ou des leaks de fuser. Il vaut mieux donc prévenir que guérir, et éviter autant que possible les Internet et les réseaux sociaux s'agissant du chef d'œuvre de FromSoftware dans les prochains jours (mois ?).