On pensait avoir tout vu, et pourtant non. Si Elden Ring est bien l’objet de tous les fantasmes lorsqu’il s’agit de réaliser des performances hors normes, le jeu a aussi visiblement « rendu fou » certaines personnes. Un joueur a en effet décidé de pousser Bandai Namco et FromSoftware devant la justice. La raison ? Le jeu est trop difficile, mais pas seulement… c’est totalement hors sol.

Elden Ring est beaucoup trop difficile...

Elden Ring est assurément un jeu difficile, on le sait et on le savait même bien avant sa sortie. C’est la marque de fabrique de FromSoftware depuis des années, le challenge fait partie de l’ADN du studio. Le DLC d’Elden Ring a d’ailleurs beaucoup fait parler à cause de ça également, obligeant le studio à faire machine arrière et à multiplier les mises à jour pour lisser la difficulté en effectuant plusieurs équilibrages.

Mais rien à faire, pour certains, le jeu n’est toujours pas jouable.

Un joueur a même décidé de partir en croisade, accusant non seulement le jeu d’être trop difficile, mais aussi FromSoftware de faire des cachoteries. Accrochez-vous, c’est totalement lunaire.

Ça commence sur 4Chan, qu’on ne va pas vraiment présenter comme un réseau social très fiable, mais qui s’avère être un forum ultra-fréquenté, parfois borderline. Dans l’un des topics, un joueur se plaint de la difficulté d’Elden Ring qu’il qualifie d’« insurmontable », même pour une « élite de joueurs hardcore » et fans. Le jeu l'aurait littéralement « rendu fou ».Pour lui, c’est inadmissible, et FromSoftware, avec l’aide de Namco Bandai, cacherait en réalité une autre partie de son jeu derrière ce mur de difficulté, un autre jeu qui aurait été teasé par ailleurs.

Capture du topic 4Chan en question

... et va visiblement finir au tribunal à cause de ça

Preuve à l’appui, il affirme avoir un rendez-vous pour une audience au tribunal avec Bandai Namco le 25 septembre prochain. Une convocation qui a pour but de révéler à tout le monde que les développeurs cachent en réalité tout un pan inconnu d’Elden Ring, et que les dataminers et autres “hackers” ayant eu accès aux fichiers cachés du jeu à de nombreuses reprises, « auraient menti en affirmant que ce contenu avait été coupé » alors qu'il n'est visiblement que « caché ». À cela s'ajoute une couche supplémentaire de théorie sur les mondes parallèles et autres secrets implantés dans tous les jeux de FromSoftware et plus encore.

Impossible de savoir où tout cela va mener avec cette plainte assez insolite concernant Elden Ring. Mais comme le soulignent plusieurs utilisateurs du forum, il n’est pas rare de voir de tels procès hallucinants aux États-Unis, même s’ils n’aboutissent généralement à absolument rien. D’autres affirment également que l’auteur de cette plainte n’en est pas à son premier coup d’essai. Il aurait visiblement d'autres affaires similaires et tout aussi lunaires à son actif, en plus d’être adepte de théories un peu loufoques pour les non avertis.

D’un autre côté, Elden Ring n’est pas le premier jeu à être victime de ce genre d'affaires. D’autres ont déjà été menacés dans des affaires qui n’ont ni queue ni tête. Récemment, avec le " Joker de Floride ", un homme condamné pour plusieurs délits a voulu s’attaquer à Rockstar et GTA 6 en les accusant d’avoir volé son identité sans son accord. Ce dernier les avait alors menacés d’un procès, réclamant une rançon de plusieurs millions de dollars.

Source : 4Chan