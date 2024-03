En fouillant dans les fichiers d'Elden Ring, le YouTubeur Sekiro Dubi a en effet restauré un prologue entièrement supprimé du jeu final. Plus qu'une zone de départ très différente, l'ensemble comportait même ses propres cinématiques et lignes de dialogue. On creuse plus profond dans les entrailles du chef d'œuvre de FromSoftware.

Un autre secret d'Elden Ring découvert

Le vaste et magistral monde ouvert d'Elden Ring regorge déjà de nombreux secrets. Deux ans après sa sortie, l'énorme communauté de fans du jeu continue encore d'en découvrir. Celui qui nous intéresse ici n'existe toutefois pas dans l'Entre-Terres telle que nous la connaissons. Celle-ci a en effet été écartée du jeu final, mais figure encore dans ses entrailles numériques.

On doit cette découverte à Sekiro Dubi. Quelque part durant le développement d'Elden Ring, FormSoftware aurait imaginé un autre départ pour les Sans-Éclats. Après le traumatisant combat contre le premier « boss » du jeu dans la Chapelle, notre sort aurait pu être radicalement différent. Au lieu d'être téléportés dans la grotte faisant office de tutoriel, il était question d'une chute dans les mers en contrebas. Nous aurions ensuite fini échoués sur la plage de Nécrolimbe. Melina et son fidèle destrier nous auraient alors retrouvé dans cet état. Tout un dialogue avait même été enregistré, que nous n'entendrons cependant jamais dans la version finale.

Un changement judicieux

Après cette fatidique rencontre, nous aurions été plus ou moins menés vers la fameuse grotte bien connue des joueurs. Toutefois, compte tenu de l'immense liberté offerte par Elden Ring, beaucoup auraient pu ne jamais la visiter. La grotte avait pourtant dès le départ été imaginée comme un tutoriel. Sans cela, certains seraient peut-être passés à côté du chef d'œuvre absolu de FromSoftware.

Si le prologue que l'on connaît se montre moins cohérent que celui déterré par Sekiro Dubi, le studio japonais semble avoir ainsi pris la meilleure décision. D'autant que la grotte de départ se montre plutôt ingénieuse à plus d'un titre. Elle représente en effet une bonne entrée en matière tant pour les vétérans des Souls-like que pour les néophytes. Sa structure très similaire à un donjon de Dark Souls permet notamment d'ajouter un bel effet « wahou » lorsque notre personnage fait ses premiers pas dans le fascinant monde ouvert d'Elden Ring. Espérons que FromSoftware fera preuve du même génie avec le DLC extrêmement attendu L'Ombre de l'Arbre-Monde.