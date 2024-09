Elden Ring a fait l’effet d’un raz-de-marée lors de sa sortie. L’époque où les jeux FromSoftware étaient considérés de niche est définitivement révolue. Le studio japonais a transformé l’essai avec le DLC l’Ombre de l’Arbre-Monde qui a rapidement été un véritable carton elle aussi. Son succès est tel qu’il est devenu l’extension la mieux notée de l’histoire du jeu vidéo, coiffant au poteau un certain The Witcher 3 Blood and Wine qui a jalousement gardé ce titre pendant huit longues années. Conscient de l’engouement autour de ce nouveau contenu majeur, Bandai Namco avait mis les bouchées doubles pour le collector d’Elden Ring Shadow of The Erdtree. S’il n’a toujours pas rejoint votre collection, vous risquez sérieusement de craquer face à cette offre.

Le collector du DLC d'Elden Ring à prix cassé

On en connaît certains qui risquent de faire chauffer la carte bleue ce weekend. L’énorme collector dédié au DLC l’Ombre de l’Arbre-Monde est aujourd’hui à un prix imbattable et avec un petit bonus. Actuellement, cette édition immanquable pour tout fan qui se respecte est à 159,99€ au lieu de 250€, avec en plus 20€ offerts pour les adhérents Fnac. Une économie de plus de 100€ encore jamais vue, surtout que l’extension est sortie il y a tout juste trois mois. Les stocks ont l’air de tenir pour le moment, mais autant dire que c’est maintenant ou jamais de craquer, si vous jouez sur PS5 du moins. Pour rappel, le collector d’Elden Ring Shadow of The Erdtree contient :

L’extension Shadow of The Erdtree (ne contient pas le jeu de base)

Statue de Messmer l’Empaleur (46 cm)

Artbook de 40 pages

Boitier Collector

Bande Originale au format numérique

Pour rappel, le DLC d’Elden Ring a été un véritable succès critique, au point d’être qualifié de « chef-d'œuvre ». Il faut dire que FromSoftware n’a pas fait les choses à moitié pour cette extension tant son contenu est généreux et qu’elle peut se targuer de tenir tête à certaines grosses productions sorties cette année. Plus que son histoire, ses boss toujours plus démentiels, ce sont une quantité affolante d’équipements qui viennent enrichir le gameplay.