Sorti il y a tout pile un mois, le DLC d'Elden Ring baptisé L'Ombre de l'Arbre-Monde a provoqué un séisme équivalent à la sortie du chef d'œuvre original de FromSoftware à son arrivée en 2022. Même constat pour un superbe collector, mais qui n'était pas donné. Celui-ci profite toutefois en ce moment d'une belle promo à ne pas manquer pour les amateurs.

Le plaisir pour les yeux du collector du DLC d'Elden Ring en promo

Même s'il a fait roter du sang à la plupart de celles et ceux qui ont voulu s'y essayer, L'Ombre de l'Arbre-Monde est une nouvelle et éclatante leçon de savoir-faire de la part de FromSoftware. Le DLC d'Elden Ring a d'ailleurs détrôné The Witcher 3: Blood and Wine en tant qu'extension la mieux notée de l'histoire. Son collector n'était clairement pas en reste non plus, avec notamment une superbe statuette de sa tête d'affiche : Messmer l'Empaleur.

Si vous avez joué à Elden Ring sur PS5 ou Xbox Series et que vous n'avez pas encore osé vous frotter à son DLC, vous pouvez faire d'une pierre deux coups chez Amazon. L'enseigne propose en effet le collector à 165,99 euros au lieu de son prix récent le plus bas affiché à 217,66 euros, ou 249,99€ à son prix conseillé. Pour rappel, voici ce qu'il contient :

L’extension L'Ombre de l'Arbre-Monde (ne contient pas le jeu de base)

Statue de Messmer l’Empaleur (46 cm)

Artbook de 40 pages

Boîtier Collector

Bande Originale au format numérique