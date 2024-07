Avec la sortie récente de son DLC Shadows of Erdtree, et l’immense succès de ce dernier (plus de 5 millions d'unités en 72 heures, rien que ça), Elden Ring a très clairement le vent en poupe. Le jeu de FromSoftware fait beaucoup parler de lui dernièrement et si la sortie a été marquée par la grogne de certains joueurs qui se plaignaient notamment de la difficulté trop élevée ou d’une optimisation PC pas folichonne, tout semble être rentré dans l’ordre désormais. Enfin, presque.

Le studio d'Elden Ring s'excuse et va vite patcher son jeu

Oui, puisque si les soucis liés à la difficulté ont été en grande partie réglés, le studio ayant décidé de rééquilibrer son jeu pour le rendre un peu plus accessible, plus qu’il ne l’était à sa sortie en tout cas, les joueurs se sont mis en colère pour autre chose.

Cette fois, la grogne est montée à cause des crédits ! Il s’avère en fait que plusieurs traducteurs ayant pourtant bel et bien travaillé sur le jeu ont été “oubliés” dans les crédits. Une erreur qui a fait réagir sur les réseaux sociaux, surtout ces dernières heures, et FromSoftware n’a pas tardé à répondre de son côté. Sur X, le studio s’excuse avec un message clair et rétropédale immédiatement.

« Nous avons constaté que certains traducteurs manquent au générique de fin d'Elden Ring. Leurs noms seront ajoutés dès que possible dans un prochain patch. |...] Nous tenons à exprimer notre gratitude et notre respect à toutes les personnes impliquées dans ce projet. »

Les crédits seront donc corrigés lors d’un prochain patch pour y intégrer la liste complète de tous les traducteurs ayant mis la main à la pâte. Tout devrait donc naturellement rentrer dans l’ordre.

Pas de date pour ce prochain patch toutefois, mais il ne devrait pas tarder. FromSoftware devrait certainement en profiter pour ajouter d’autres correctifs et d’ultimes équilibrages.

Pour rappel, Elden Ring et son DLC sont disponibles sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.

Source : Elden Ring officiel