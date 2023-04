Elden Ring vient de fêter son premier anniversaire. Difficile d'oublier le titre de FromSoftware paru le 25 février 2022. Lors de sa sortie, tout le monde ne parle que de lui. Tout le monde y va de sa petite découverte, de son admiration pour une zone du jeu ou de son témoignage sur un boss ou sur un autre. Elden Ring crée un engouement presque sans précédent. Un peu comme ce fut le cas lors de la sortie de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Dans quelques mois, les joueurs risquent de revenir en nombre sur le jeu à l'occasion de la sortie du DLC L'Ombre de l'Arbre-monde. Mais même sans nouveau contenu, la communauté continue à parcourir le titre en long et en large. La preuve avec cette nouvelle découverte faite sur une arme d'Elden Ring.

Une arme du jeu à la description bien curieuse

Si l'histoire narrée par les jeux FromSoftware vous intéresse, il vaut mieux aimer la lecture. La compréhension du récit des Souls-like créés par le studio passe souvent par la lecture des descriptions des armes et objets. C'est aussi le cas dans Elden Ring. L'une d'elle fait justement beaucoup parler au sein de la communauté du jeu. La publication d'un utilisateur de Reddit nommé Govika met en lumière une drôle d'incohérence, si on peut appeler ça comme ça. Ce qui intrigue les joueurs, c'est que l'arme nommée "épée ondulée" apparaît dans les catégories des haches. La description, elle, mentionne bien qu'il s'agit d'une épée. Sur Reddit, les fans d'Elden Ring font semblant d'être offusqués par ce détail qui ne change évidemment rien à l'expérience de jeu. On peut lire des commentaires comme "je vais le désinstaller" ou "c'est injouable".

Elden Ring peut-il encore surprendre le public avec son prochain DLC ?

En réalité, l'arme ne ressemble ni à une épée, ni à une hache... Précisons que l'épée ondulée possède bien le moveset d'une hache classique. Cela reste quand même un drôle de choix, mais heureusement, la communauté n'en fait pas un drame. Après plus d'un an à arpenter Elden Ring, les joueurs semblent de plus en plus attentifs à ce genre de détails. On sent clairement que la communauté attend du nouveau contenu à explorer. Nous ne connaissons pas encore l'envergue du DLC L'Ombre de l'Arbre-monde annoncé par FromSoftware quasiment un an jour pour jour après la sortie d'Elden Ring. Le public espère certainement que les développeurs japonais prévoient un bon nombre de boss et un paquet de zones inédites.