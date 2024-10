Un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. On ne sait pas vraiment comment se porte réellement le secteur du jeu vidéo finalement. Lorsque les chiffres tombent, même si la courbe d'évolution fait grise mine, l’industrie se porte globalement bien, suffisamment en tout cas pour aller de l’avant. Mais à côté de ça, certaines entreprises, comme Ubisoft, dégringolent, des studios ferment, des milliers d’employés sont licenciés… La période post Covid est vraiment chaotique. Mais au beau milieu de ce bazar, il y a de bonnes nouvelles, comme chez FromSoftware, studio derrière Elden Ring, Dark Souls ou encore Armored Core 6.

FromSoftware annonce une excellente nouvelle pour ses employés

On va se prendre un petit shoot d’onde positive si vous le voulez bien, loin de tout ce noir et ce gris qui domine trop souvent l’actualité. FromSoftware, l’un des studios les plus appréciés du moment (depuis de longues années en fait) vient de faire une annonce qui fait plaisir à entendre. TOUS les employés viennent d’avoir le droit à une augmentation de près de 12% de leur salaire et le salaire minimal offert aux nouveaux venus a augmenté de 260 000 à 300 000 yens (un peu plus de 1800€).

Le studio félicite ses équipes pour le travail effectué toutes ses dernières années et estime que cette augmentation est méritée et cohérente. « Chez FromSoftware, nous nous efforçons de créer des jeux qui transmettent des émotions, créent de la valeur et inspirent la joie. Dans cette optique, nous nous efforçons d’avoir des revenus stables et un environnement de travail gratifiant où nos employés peuvent s'appliquer à se développer. L'augmentation des salaires de base et de départ est l'une des concrétisations de cette politique » Explique le studio dans son communiqué de presse. Une excellente nouvelle.

Elden Ring, un gigantesque succès pour le studio

Il faut dire que FromSoftware a le vent en poupe et fait partie des studios les plus lucratifs actuellement. En 2022, il nous offrait Elden Ring, l’apogée de son genre souls like. Une expérience en monde ouvert, félicitée par les critiques, mais aussi par les joueurs. Des records qui explosent et un titre de GOTY plus tard, c’est un gros DLC, Shadows of the Erdtree qui emboite le pas. Si la difficulté de ce dernier à mis en colère de nombreux joueurs, cette extension reste d’une qualité rare pour ne pas dire exceptionnelle. Là encore, Elden Ring a fait beaucoup parler de lui. Le jeu est toujours beaucoup joué et mis à jour régulièrement sur toutes les plateformes. Et ce, même si désormais tout le monde pense à la suite, puisqu’il n’y aura plus de DLC pour Elden Ring.

Source : FormSoftware