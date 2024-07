Plus qu’un simple jeu vidéo, Elden Ring est devenu un monument. Sacré GOTY 2022, le jeu est un véritable carton et s’est écoulé à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Un record vertigineux surtout lorsque l’on sait qu'il fait partie d’un genre, le soulslike, réputé “de niche”, bien que cela n’ait plus vraiment de sens désormais. Les fans sont donc plus nombreux que jamais, en témoigne les ventes pharaoniques du DLC l'Ombre de l'Arbre-Monde qui a enregistré plus de 5 millions d'unités vendues en l’espace de 72 heures, c’est même mieux que le lancement de certains jeux.

Un très bel hommage à Elden Ring conçu par des fans, pour les fans

Un succès colossal pour la franchise qui a une fanbase absolument énorme. On ne compte plus le nombre de streamers qui tentent de battre des records en tout genre, le nombre de joueurs qui échangent sur les réseaux sociaux ou encore la communauté de modders absolument énorme. Des amoureux de la licence qui vont même parfois très loin comme Steins Alter, un créateur de contenu spécialisé dans l’animation qui nous prépare une grosse surprise.

Un cadeau pour les fans, par des fans, voilà ce qui résume assez bien ce projet complètement fou, celui de créer un anime Elden Ring.

Pour l’heure, c’est un trailer extrêmement prometteur qui a été partagé. On peut y voir notamment plusieurs personnages marquants de la franchise et du DLC comme Messmer, ou encore Malenia. Steins Alter nous informe par la même occasion que la version finale de son petit anime sera d’environ 5 minutes. Il s’agira d’un court épisode pour rendre hommage à ce jeu et cet univers qu’il adore.

Il n’y a pas à dire, les joueurs ont du talent.

Pour rappel, Elden Ring et son DLC l'Ombre de l'Arbre-Monde sont disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.