FromSoftware est une vraie usine à succès. La plupart des récents jeux du studio explosent toutes les attentes, en témoigne encore Elden Ring qui a décroché le titre de GOTY aux Game Awards 2022, ou encore son DLC L’Ombre de l’Arbre-Monde, qui est nominé pour être le Jeu de l’Année 2024 ce qui fait d'ailleurs polémique. La licence a battu tous les records et semble bien partie pour ne plus s’arrêter. Hidetaka Miyazaki, figure du studio, a d’ailleurs mentionné sans détour l’avenir de la franchise Elden Ring. Et ça va faire autant d’heureux que de déçus à n’en pas douter.

Miyazaki mentionne Elden Ring 2, et ça risque de calmer certains fans

Au lieu de surfer sur une seule et unique licence, FromSoftware se repose plutôt sur un genre et change d’univers presque à chacun de ses jeux. Si l’on met de côté Armored Core, Dark Souls est la saga numérotée la plus récente. Le reste des productions du studio sont des jeux uniques comme Bloodborne ou encore Sekiro Shadows Die Twice. Mais avec le succès rutilant d’Elden Ring, on est en droit de se demander si les plans du studio ne sont pas sur le point de changer. C’est la question qui a été posée à Miyazaki lors d’un entretien partagé par Game Watch.

L’homme est ainsi interrogé sur l’avenir de la licence Elden Ring après le succès incontestable du premier volet, ce à quoi le producteur répond qu’il n’y a tout simplement pas de suite au programme : « Pour le moment, nous n’envisageons pas de travailler sur un “ Elden Ring 2” ni quoique ce soit de ce genre ». Une réponse claire et nette, qui ne manquera pas de faire perdre le sourire aux amoureux du jeu. Une suite n'est pas totalement exclue, mais ce n'est clairement pas dans les plans pour le moment.

En revanche, l'univers pourrait bien aller encore plus loin

Toutefois, Hidetaka Miyazaki ne ferme pas la porte à d’autres projets concernant l’univers d’Elden Ring, bien au contraire. « ça ne veut pas dire que nous refusons de développer l’univers d’Elden Ring » précise-t-il avant de parler carrément de la suite pour le studio en donnant réponse à la question « que fait FromSoftware alors ? » que beaucoup de fans se posent. Il déclare alors que « le studio travaille sur plusieurs projets variés et différents, j'espère donc que vous les attendrez avec impatience. »

Il n’y aura donc pas de Elden Ring 2 numéroté, en tout cas pas dans un avenir proche, mais il est probable que l’univers s'étende via des spin-offs, ou d'autres supports d'ailleurs comme des films ou séries. Miyazaki avait déjà tenu des propos presque similaires il y a quelque temps en affirmant également vouloir passer le flambeau à la nouvelle génération. Il faudra certainement attendre encore un moment avant de voir débarquer le prochain jeu du studio, mais à, n’en pas douter, les joueurs seront nombreux au rendez-vous encore une fois bien que la décision actuelle risque de fortement diviser les fans (c'est en réalité déjà le cas). Certains aimeraient vraiment avoir une suite afin de prolonger leur périple, tandis que d'autres sont plutôt contents de voir que le studio passe à autre chose tout en gardant sous le coude l'idée d'étendre l'univers. Deux équipes, une passion commune.

Source : GameWatch