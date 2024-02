Après des mois d'interminables rumeurs et autres bruits de couloir en tout genre, on a pu apprendre que le DLC d'Elden Ring, qui porte le nom de L'Ombre de l'Arbre-Monde, va sortir le 21 juin prochain. On a même pu avoir une jolie bande-annonce pour teaser un peu les choses et faire monter la pression dans le cœur des fans. Conscient de l'attente, le studio en profite aussi pour parler de la suite de l'aventure.

Elden Ring 2 ou encore un DLC ?

Dans une récente déclaration qui alimente les espoirs et spéculations des fans, Hidetaka Miyazaki, le célèbre directeur de From Software, a ouvert la porte à la possibilité d'une suite à Elden Ring ou d'une seconde extension pour ce jeu qui a déjà connu un succès phénoménal. Depuis sa sortie en février 2022, Elden Ring a réalisé 23 millions de ventes, selon Bandai Namco, l'éditeur du jeu.

Miyazaki, dont la réputation a été solidement établie grâce à des titres comme Dark Souls et Bloodborne, a exprimé son ouverture à l'idée d'explorer davantage l'univers d'Elden Ring au-delà de cette expansion. Interrogé par IGN sur l'avenir narratif après la première extension, il a souligné ne pas vouloir considérer ce DLC comme la fin de la saga Elden Ring. Cette déclaration rappelle celle faite à la fin de Dark Souls 3, où Miyazaki avait déjà manifesté une réticence à clore définitivement la série.

Une porte ouverte

Bien qu'aucun plan concret pour un seconde DLC ou une suite n'ait été annoncé, Miyazaki a clairement indiqué que la porte reste ouverte à de futures développements. « Nous ne voulons certainement éluder cette possibilité », a-t-il affirmé. Suscitant l'excitation parmi les fans à l'idée que l'univers d'Elden Ring puisse continuer à s'étendre.

La première expansion, L'Ombre de l'Arbre-Monde, promet d'introduire une nouvelle histoire, un monde inédit à explorer, et des fonctionnalités RPG approfondies. Les joueurs intéressés doivent posséder le jeu de base pour accéder à cette extension. Qui est d'ores et déjà disponible en précommande à partir de 39,99 euros.