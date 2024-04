Sorti en septembre dernier, EA Sports FC 24 accueille donc sa douxième mise à jour. Celle-ci vise à améliorer la stabilité et la partie visuelle du jeu, entre autres éléments pour essayer de gagner des points auprès des adeptes du ballon rond.

Nouvelle stratégie pour garder EA Sports FC 24 en Ligue 1

EA Sports FC 24 est le premier jeu de foot d'Electronic Arts à devoir faire l'aventure sans la licence FIFA. Que cela ait eu ou non un quelconque impact, le titre semble avoir connu une réception assez froide de la part de la communauté. Les ventes ont en tout cas connu une forte baisse par rapport à FIFA 23, avec des avis d'utilisateurs assez négatifs. Entre autres griefs : des problèmes de performance, une qualité visuelle en dents-de-scie et, on botte la balle en touche : une monétisation qui n'a plus vraiment la cote.

Cette mise à jour #12 de EA Sports FC 24 essaye donc de reconquérir son public en apportant de nombreuses modifications salutaires. Elle a été déployée sur toutes les plateformes, à savoir PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Elle s'attelle notamment à améliorer l'expérience en jeu sur les modes Ultimate Team, les tournois CONMEBOL et sur la partie visuelle globale du jeu. Vous trouverez ci-dessous les notes du patch, traduites en français par nos soins.

Notes de la mise à jour #12

La mise à jour #12 est désormais disponible pour toutes les versions du jeu et va inclure les changements suivants.

Ultimate Team de EA Sports FC 24

La mise à jour corrige le problème suivant :

Un problème de stabilité qui pouvait apparaître en suppriment des items expirés des cibles de transfert

Général, Audio et Visuel

Les changements suivants ont été appliqués :

De nombreux aspects des compétitions CONMEBOL, comme les poules, les kits, les équipes et les panneaux publicitaires ont été mis à jour.

Quelques modèles de joueurs, kits, badges, balles, bottes, bannières, drapeaux, éléments d'interface utilisateur, boutons d'appels, sponsors et trophées ont été mis à jour.

12 visages de star qui seront visibles en jeu suite à un déploiement de serveur ont été mis à jour.

La mise à jour corrige les problèmes suivants :

Correction de quelques problèmes de stabilité

Correction de cas d'images de substitution à la place des images originellement prévues

Notes de l'équipe derrière EA Sports FC 24 : « Merci à celles et ceux qui nous ont donné et continuent de nous donner leurs retours. Au fil de la saison du jeu, nous vous tiendrons au courant quant à de nouvelles informations et mises à jour quand elles seront disponibles ».