Les fans de football attendaient impatiemment la fin du mois de septembre pour se lancer dans EA Sports FC 24. L'excitation de la communauté est légitime, puisqu'EA Sports a enchaîné les conférences et les présentations autour de sa simulation depuis le mois de juillet. Maintenant que le titre est disponible en accès anticipé, beaucoup de joueurs ont logiquement mis de côté FIFA 23, qui les a occupés pendant un an comme chaque épisode de la franchise. Malheureusement, pour ceux qui comptaient s'offrir un petit saut dans le temps avec FIFA 23 ou les anciens opus, le studio américain vient de prendre une lourde décision.

EA Sports FC 24 vient de sortir, mais le studio enterre déjà FIFA

Généralement, les passionnés de ballon rond se jettent sur le nouvel opus de la licence FIFA tous les automnes dès sa sortie. À partir du 29 septembre, des millions de fans devraient donc se ruer sur EA Sports FC 24, le nouveau nom de la franchise après le divorce entre EA Sports et la FIFA, l'institution la plus puissante de football. On pensait que la fin de ce partenariat n'impacterait que le nom de la saga et la perte de certaines licences, mais de nouvelles conséquences viennent de frapper.

En effet, tous les opus de FIFA (du 14 au 23 pour être précis) ont maintenant disparu des boutiques en ligne, aussi bien sur le PlayStation Store que sur le Microsoft Store. Bien sûr, les joueurs qui possèdent déjà les jeux en question peuvent toujours y accéder, mais il est désormais impossible de les acheter en version numérique. Précisons que FIFA 22 et 23 restent quand même disponibles dans l'abonnement EA Play, mais c'est tout de même un peu regrettable.

Si vous comptiez vous faire la main sur le dernier épisode avant de découvrir EA Sports FC 24, il faudra soit vous abonner au service, soit vous procurer une version physique du titre. Pour le moment, EA Sports n'a pas communiqué sur cette décision. Bon, on imagine que les joueurs qui sont déjà lancés dans EA Sports FC 24 ou ceux qui comptent le faire dès ce vendredi ne devraient pas trop s'en émouvoir.