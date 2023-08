En ce moment, EA fait pas mal parler de lui et pas seulement grâce à EA Sports FC 24, le remplaçant de FIFA. Régulièrement, l'entreprise américaine ferme les serveurs de jeux vieux de plusieurs années, rendant l'accès au multijoueur impossible, au grand dam des derniers résistants qui continuaient à en profiter. Après avoir annoncé la fin du support de plusieurs titres majeurs il y a quelques semaines, l'éditeur vient à nouveau de prendre une décision importante.

Des jeux cultes d'EA font leurs adieux

EA n'a pas fait d'annonce officielle concernant les prochains jeux qui verront leurs serveurs fermés. Pour le découvrir, il faut se rendre directement sur le site officiel de l'entreprise. Une page référence tous les titres de l'éditeur devenus injouables en multijoueur ou qui vont le devenir. On constate qu'en fin d'année, en plus de la fin du support de plusieurs opus de FIFA ou de Battlefield déjà annoncées, d'autres jeux vont subir le même sort. Le 7 septembre prochain, les serveurs en ligne de Crysis 3 vont fermer. Précisons que cette fermeture concerne bien la version originale et non le remaster de 2021, qui n'incluait de toute manière aucune fonctionnalité multijoueur.

Dead Space 2, titre culte d'EA dont l'aîné a eu droit à un remake en début d'année, verra aussi ses serveurs coupés le 8 décembre. Rappelons que le mode multijoueur du jeu nommé Outbreak proposait des affrontements compétitifs à 4 contre 4 entre humains et Nécromorphes. Ce jour-là, Dante's Inferno connaîtra le même destin funeste que le survival-horror. Dans le beat'em all, les joueurs pouvaient s'associer pour compléter le DLC Trials of St. Lucia à deux.

Si vous faites encore partie des rares personnes à profiter du multi de ces jeux populaires, vous allez bientôt devoir leur dire adieu. Aucun titre du catalogue d'EA ne semble à l'abri, mais heureusement, il s'agit la plupart du temps d'œuvres de la génération PS3/Xbox 360. Les fermetures de serveurs devraient continuer à s'enchaîner dans les prochains mois.