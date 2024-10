Cette troisième mise à jour majeure d'EA FC 25 vise en effet uniquement les versions PS4 et Xbox One du jeu. Cela devrait cependant faire plaisir aux joueuses et joueurs ne disposant pas encore d'une PS5 ou Xbox Series. La version ancienne génération d'EA FC 25 reçoit en tout cas énormément d'attention à tous les niveaux : Gameplay, Ultimate Team, Clubs, Mode Carrière, ainsi que de nombreux correctifs de bugs.

Une énorme mise à jour pour les versions « old-gen » de EA FC 25

EA FC 25 fait littéralement peau neuve sur les anciennes consoles avec ce troisième patch majeur qui les vise exclusivement. Nombre de ces éléments avaient d'ores et déjà été ajoutés sur les versions plus récentes du jeu, au grand dam de nombreux joueurs. Electronic Arts semble avoir entendu les doléances de la communauté jouant sur PS4 et Xbox One, avec le déploiement dans la soirée de ce nouveau patch. Voici donc les principaux changements apportés sur cette version « old-gen » d'EA FC 25 :

Modifications du Mode Carrière d'EA FC 25

Le préréglage de jeu Simulation est désormais celui par défaut pour les nouvelles sauvegardes du Mode Carrière d'EA FC 25.

Ajout de plusieurs paramètres lors de la création d'une nouvelle sauvegarde en mode Carrière, y compris la possibilité de désactiver les objectifs du tableau de croissance du club.

Corrections de bugs

Amélioration de la logique du plan de croissance pour les postes secondaires dans la carrière de manager.

Correction de cas de publications sur les réseaux sociaux ne s'affichant pas comme prévu.

Les gardiens de but de l’Académie de la Jeunesse avaient des attributs de plongée inférieurs à ceux prévus.

Correction d'un cas de conversations interrompant l'avancement de l'heure du calendrier.

Les noms de famille de l’Académie de la Jeunesse auraient pu se répéter trop souvent.

Parfois, dans la carrière de manager, le prix du joueur du mois n'était pas présent.

Dans Player Career, les joueurs créés ne s’affichaient pas toujours de manière incorrecte.

Correction de cas d'angles de caméra incorrects.

Les instances résolues de personnalisation du gestionnaire ne s’affichent pas comme prévu.

Dans certains cas, l'onglet Transfert aurait pu être inactif.

Amélioration de certaines transitions de l'interface utilisateur.

Un problème de stabilité aurait pu survenir lors du tir d'un Scout.

Amélioration du contexte des commentaires sur les réseaux sociaux.

L'audio des sons des buts pouvait être diffusé à des volumes incohérents.

Types de corps des joueurs de la Youth Academy mis à jour.

Correction de problèmes visuels lors de la personnalisation des joueurs.

Correction d'un cas de tâche incorrecte présente dans la carrière de joueuse féminine.

Correction de cas où les feuilles d'équipe ne fonctionnaient pas comme prévu dans EA FC 25.

Général, audio et visuel pour les versions PS4/XB1 d'EA FC 25

Ajout des changements suivants :

Éléments artistiques et d'interface utilisateur mis à jour, balles, badges, texte d'espace réservé, codes QR, kits, paramètres d'accessibilité, stades, audio et commentaires, foules, têtes d'étoiles, angles de caméra et effets visuels.

Résolution des problèmes suivants :

Les joueurs et le personnel de touche n'ont pas toujours réagi aux tirs comme prévu.

Lors des matchs du Tournoi, un PNJ aurait pu apparaître au milieu du terrain.

Ajustement de la fenêtre de synchronisation pour les pop-ups de tactiques suggérées dans EA FC 25.

Correction de cas d'éclairage incorrect.

Parfois, après avoir utilisé la fonctionnalité Rewind, le widget EA Connect peut apparaître pendant le jeu.

Lors de la connexion en ligne dans Kick Off, les paramètres du menu principal peuvent avoir écrasé les paramètres Kick Off.

Certaines suggestions tactiques n'affichaient pas l'option Substitutions.

Dans Kick Off, certains rôles de joueurs n'étaient pas mis en évidence lorsqu'ils étaient joués dans leur position préférée.

Correction d'instances d'interface utilisateur qui ne s'affichent pas ou ne fonctionnent pas comme prévu.

Dans Learn To Play Rush, le jeu aurait pu commencer sur un terrain grandeur nature.

[Xbox uniquement] Le classement des saisons en ligne n'a pas été mis à jour correctement.

Dans Kick Off, le rôle de CDM n'était pas présenté comme une option dans certaines formations.

Lors du passage du rôle de joueur de Gardien de but à une position de champ extérieur dans l'écran de création d'avatar, l'option permettant de changer de gants n'était pas disponible.

Le jeu d'adresse Lob Pass ne calculait pas toujours correctement le score.

Source : EA FC 25 sur Trello