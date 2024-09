Outre le retour au travail, la rentrée est aussi un moment très attendu par les fans de jeux de foot. Tous les ans, beaucoup de joueuses et joueurs attendent impatiemment le mois de septembre, car il est synonyme d'une chose : la sortie d'un nouveau jeu EA Sports FC (anciennement FIFA). Mais, la fête ne sera pas aussi bonne cette fois. EA FC 25 perd de grosses équipes, ça va clairement manquer aux fans.

EA FC 25 subit un gros tacle

La concurrence reprend entre les jeux de simulation de football. Alors que EA s'est imposé l'an dernier avec EA FC 24, de nouveaux rivaux font surface tandis que d'autres n'ont pas l'intention de déclarer forfait. Certes, l'éditeur a tenu à montrer qu'il ne craignait pas le retour de FIFA chez 2K. Mais, peut-être devrait-il craindre un vieil adversaire, car eFootball, l'ex-PES, n'a pas dit son dernier mot...

De fait, eFootball vient de s'octroyer l'exclusivité de deux grosses équipes. Un coup dur pour les concurrents qui ont les moyens de payer les droits pour des clubs officiels, à commencer par EA FC 25. Ce dernier doit dire adieu - pour le moment, en tout cas - à l'AC Milan et au FC Internazionale Milano.

En réalité, ce n'est pas une première. Konami avait déjà fait le coup l'an dernier pour d'autres équipes. EA FC 24 avait donc rebondi en proposant des noms similaires. Par exemple, en lieu et place du club d'Atlanta, il proposait le Bergamo Calcio. Ainsi, il a pu reprendre les caractéristiques sous une autre appellation. Les joueuses et joueurs ayant pu accéder à l'early access de EA FC 25 ont donc pu disputer des matchs non pas avec l'Inter et l'AC Milan, mais avec le Lombardia FC et le Milano FC.

Mais, autant l'an dernier, cela concernait des équipes secondaires pour une partie des fans. Autant, cette année, on parle de deux énormes équipes sur le sol européen. Ça risque de ne pas plaire du tout aux fans. Qui plus est, la concurrence semble prendre un nouveau tournant entre les jeux de foot. Konami joue l'avenir d'eFootball à coups de portefeuille contre EA. Mais, en définitive, c'est le porte-monnaire des joueurs qui décidera du leader dans le domaine.