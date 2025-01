EA FC 25 déploie une toute nouvelle (et importante) mise à jour. De quoi satisfaire les joueurs en répondant à plusieurs demandes essentielles qui gênaient le gameplay.

EA FC 25 continue d’évoluer grâce aux retours des joueurs. La mise à jour 7, fraîchement déployée, s’attaque à plusieurs problèmes remontés par la communauté. Bien qu’elle soit moins massive que l’update de décembre, elle apporte des ajustements importants pour rendre le jeu plus fluide et réaliste.

Des changements bienvenus pour un meilleur gameplay sur EA FC 25

Cette nouvelle mise à jour de EA FC 25 cible des aspects précis du gameplay. Voici les trois principaux changements mis en avant par EA Sports. Tout d'abord, la précision des passes lobées en une touche a été réduite, car elles étaient souvent utilisées de manière irréaliste, notamment lors des engagements ou dans des angles difficiles. Ce changement vise à limiter les abus et à rendre le jeu plus équilibré. Ensuite, le positionnement des joueurs a été optimisé pour éviter qu’ils ne se rapprochent trop du porteur de balle, ce qui provoquait parfois des tacles automatiques mal placés.

Cette amélioration permet de maintenir une meilleure structure d’équipe, en particulier au milieu de terrain. Enfin, les gardiens seront désormais plus réactifs face aux tirs lobés dans EA FC 25. Jusqu’ici, ils avaient tendance à abandonner trop rapidement, mais ils tenteront désormais des arrêts désespérés, rendant ces actions plus dynamiques et engageantes.

Ce qui est prévu pour la suite

EA Sports ne s’arrête pas là. Dans un tweet, l’équipe a déjà annoncé les prochains ajustements en préparation pour une future mise à jour sur EA FC 25. Parmi les changements prévus :

Un réglage de la vitesse des passes au sol , pour mieux refléter les actions rapides.

, pour mieux refléter les actions rapides. Une meilleure gestion des écarts de vitesse entre dribbleurs et poursuivants , afin d’éviter des rattrapages irréalistes.

, afin d’éviter des rattrapages irréalistes. Des ajustements sur les tirs en finesse et les tirs assistés.

et les tirs assistés. Une amélioration du positionnement des gardiens et des interceptions automatiques des défenseurs contrôlés par l’IA.

et des interceptions automatiques des défenseurs contrôlés par l’IA. Une correction sur les situations où les joueurs récupèrent trop facilement la balle juste après l’avoir perdue (les fameux "tacklebacks").

Ces modifications sur EA FC 25 devraient encore améliorer le réalisme du jeu et offrir des matchs plus équilibrés. Avec cette mise à jour, EA Sports montre qu’il reste à l’écoute des joueurs. Les ajustements ciblés répondent à des critiques précises, tout en s’assurant de préserver une expérience agréable pour tous. C’est un effort constant qui permet au jeu de rester compétitif et engageant.

Source : EA