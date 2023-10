Vous étiez probablement au courant ou vous l'avez peut-être remarqué en allant acheter votre FIFA annuel, mais la licence culte n'est plus. Suite à un désaccord entre Electronic Arts et la fédération officielle de foot, l'éditeur n'a pas renouvelé le partenariat. Une histoire de gros sous et de contraintes qui a donné vie à EA Sports FC 24. Et contre toute attente, les fans de ballon rond n'ont peut-être pas déserté.

FIFA est mort, vive EA Sports FC 24

Pourquoi abandonner la marque FIFA, connue dans le monde entier, après plus de 30 ans ? Electronic Arts se sentait trop étouffé et le poids d'un tel nom était devenu trop lourd à porter. Selon l'éditeur, les restrictions imposées (l'ajout de marques, de nouveaux modes etc.) étaient bien plus importantes que les bénéfices retirés de l'utilisation de ce titre.

« La licence FIFA nous a empêchés de faire beaucoup de choses de ce type. Encore une fois, FIFA n'est qu'un nom sur la boîte, mais elle nous a interdit de nous développer dans des domaines que les joueurs souhaitent. En gros, le seul bénéfice que nous tirons de la FIFA lorsqu'il n'y a pas de Coupe du Monde, c'est quatre lettres sur une boîte, à une époque où la plupart des gens ne voient même plus la jaquette puisqu'ils achètent le jeu en dématérialisé » avait indiqué Andrew Wilson, le patron d'Electronic Arts.

Résultat, la société a fait le pari de continuer à produire des jeux de foot énormes, mais sous l'appellation EA Sports FC 24. Et pour un premier essai, c'est très concluant. Au cours de la semaine de sa sortie, le jeu a rassemblé 11,3 millions de joueurs contre 10,3 millions pour FIFA 23. Une augmentation de « 20% par rapport à l'année dernière » précise Electronic Arts au sujet de la fréquentation d'EA Sports FC 24.

Crédits : Steam.

Des chiffres de vente à communiquer ? Pas vraiment !

Electronic Arts a fait le choix de communiquer le nombre d'utilisateurs d'EA Sports FC 24, mais pas les ventes. En outre, il faut aussi un peu nuancer le résultat dans la mesure où l'essai gratuit, disponible dans l'EA Play et le Xbox Game Pass Ultimate, est compatibilisé ici. Toujours est-il que du côté de l'éditeur, on est très satisfaits et ce n'est que le début.

« En plus d'accueillir des millions de joueurs de longue date, les nouveaux venus sont en augmentation de 20% d'une année sur l'autre. Cela montre l'enthousiasme des fans de football à rejoindre le club. Nous construisons la plus grande communauté de foot à travers EA Sports FC, et ce n'est qu'un début » (via Gameindustry). L'absence de renouveau n'a pas entaché les ambitions de l'éditeur de toute évidence.