Profitez de contenus exclusifs et gratuits dans EA FC 24. Mais faites vite, car l'offre est bientôt terminée. Alors ne passez pas à côté de cette opportunité de consolider votre équipe.

Ça y est, on peut dire qu'on s'est bien habitué à la transition entre FIFA 23 et EA Sports FC 24. La référence en termes de simulation footballistique s'est clairement imposée, même si la concurrence compte bien revenir à la charge. En attendant, le jeu continue de convaincre le public avec une mise à jour majeure à l'occasion de l'UEFA 2024, sans compter sur le contenu gratuit à récupérer de toute urgence.

Dernière chance pour profiter de contenus offerts dans EA FC 24

Décidément, les éditeurs sont généreux cette semaine. Tandis qu'Ubisoft permet de tester un de ses jeux-phares gratuitement, Electronic Arts offre du contenu pour le roi des jeux de foot. Toutefois, l'offre n'est valable que pour les personnes qui profitent de Prime Gaming, inclus dans l'abonnement Amazon Prime. Ainsi, vous avez jusqu'à aujourd'hui, lundi 17 juin 2024, pour récupérer tout un tas d'éléments spéciaux :

Pack Joueur Rares : Contient 8 joueurs Or (non échangeables) pour améliorer votre équipe.

: Contient 8 joueurs Or (non échangeables) pour améliorer votre équipe. Joueurs de Prêt : 2 choix de joueur avec au moins 81 OVR (non échangeable) avec des compétences élevées pour un nombre limité de matchs.

: 2 choix de joueur avec au moins 81 OVR (non échangeable) avec des compétences élevées pour un nombre limité de matchs. Items Esthétiques : Ajoutez une touche personnelle avec des tenues et des accessoires uniques, dont 12 consommables rares et 1 1 icône de Golazo prêtée pour 20 jeux.

Avec ces éléments, votre équipe va se refaire une beauté. Plus encore, vous allez pouvoir profiter de nouveaux joueurs et repenser votre stratégie en conséquence. C'est une bonne occasion de revoir la composition de votre équipe et de la renforcer pour remporter le match.

Rendez-vous sans attendre sur la page Prime Gaming de FC 24 pour bénéficier de vos avantages exclusifs. Pour en profiter, pensez bien à relier votre compte d'abonné à celui du jeu. Lancez ensuite ce dernier et sélectionner le mode Ultimate Team. Si vous ne l'avez jamais fait auparavant, un tutoriel vous est présenté avant de pouvoir accéder à la boutique. Une fois dans celle-ci, vous trouverez le contenu présenté ci-dessus dans la rubrique « Mes Packs ». Ne tardez pas, c'est le dernier jour pour en profiter.