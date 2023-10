Pour la sortie de sa « nouvelle » licence de foot, EA FC 24 s'en tire très bien. Ce n'est pas la révolution attendue par les fans, mais ces derniers ont été au rendez-vous, comme chaque année. Maintenant que le lancement est derrière l'éditeur, les développeurs s'attardent sur la finition. Et ce dans l'optique de se débarrasser d'un grand nombre de soucis.

Une mise à jour 1.04 pour EA FC 24

EA FC 24 est disponible depuis le 29 septembre 2023. Et c'est déjà un carton pour Electronic Arts. L'enthousiasme est intact, malgré le changement de nom, comme le prouvent les premiers chiffres partagés par l'éditeur. Plus de 11,3 millions d'utilisateurs ont foulé les pelouses de cette franchise naissante. De bon augure pour la suite, même s'il va falloir mettre les bouchées doubles pour surprendre. Mais aussi peaufiner le jeu qui vient tout juste de sortir.

Afin d'offrir une meilleure copie aux joueuses et joueurs, EA FC 24 a reçu une mise à jour 1.04. Un patch avec des notes longues comme le bras. Les correctifs touchent quasiment tous les domaines en commençant par le gameplay, les clubs, les visuels, l'audio et des retouches d'ordre général, en passant par les modes de jeu à l'image du FUT (Ultimate Team), Volta et de la campagne solo Carrière.

Quelques notes de patch 1.04 du successeur de FIFA

Par exemple, il y a des révisions au niveau des stades, des bruits de foule, de l'interface utilisateur ou encore des effets sonores d'EA FC 24. Lorsqu'un défenseur se déplace peu rapidement, sa vitesse de rotation est légèrement rehaussée. Les tirs de précision en finesse peuvent prendre en compte un changement de visée avant de toucher la balle. La distance de déplacement de la balle, sur les dégagements manuels, a été augmentée. Dans l'Ultimate Team d'EA FC 24, alias FUT, un mode très prisé de FIFA 23, les joueurs ne doivent plus disparaitre après un carton rouge ou un remplacement.

L'ouverture d'un pack d'objets de stade n'affiche plus un texte erroné. Certains articles de la boutique sont normalement visibles, même s'ils sont sélectionnés pour la première fois. Durant la signature d'un nouveau joueur, dans Carrière de manager, le montant de l'offre est désormais le bon. Si vous licenciez un entraîneur, ça ne plantera plus. La taille de filet dans certains jeux arcade Volta est maintenant correcte. Ce sont évidemment que quelques exemples parmi d'autres. EA FC 24 est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, PC et mobiles.