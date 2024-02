Le nouveau FIFA, EA Sports FC 24, devrait enfin voir débarquer ce rival plus accessible et étonnant d'après un récent leak. Un jeu qui serait disponible à temps pour l'une des plus grandes compétitions de foot.

Plus d'un an après l'annonce de la fin de son partenariat historique avec la FIFA, Electronic Arts a relancé sa simulation sous le nom d'EA FC 24. Un choix surprenant compte tenu de la puissance de la marque, mais qui n'a curieusement pas eu d'impact négatif sur le business de la société. Il s'est même produit l'inverse puisque l'éditeur s'est targué d'avoir rassemblé 20% de joueurs en plus comparé à FIFA 23. Mais bientôt, un autre géant du jeu vidéo devrait aussi entrer sur la pelouse.

Un concurrent à EA FC 24 pour toute la famille

Tout roule pour EA Sports FC 24 et le jeu s'est amélioré ce mois-ci avec une mise à jour 9 qui apporte des changements attendus. Mais le sujet du jour, c'est le retour d'un nouveau concurrent pas comme les autres, qui fait l'objet de rumeurs depuis 2022 déjà : LEGO 2K Goal. À l'époque, nos confrères de VGC avait appris que la filiale de Take-Two Interactive était en train de développer une production de foot, mais avec des personnages entièrement faits de briques. Fin 2023, un leak du PlayStation Store a révélé un premier visuel, mais a également confirmé que le soft allait offrir un mode 1 à 4 joueurs comme EA FC 24.

Alors où est passé LEGO 2K Goal ? Selon Kurakasis, qui a fait fuiter plusieurs choses du dernier State of Play de PlayStation, la révélation du jeu est imminente. Et il va plus loin en suggérant que le titre serait prévu pour une sortie aux alentours de l'EURO 2024. « Je voulais vous dire que l'annonce de LEGO 2K Goal approche à grands pas. Sa sortie est prévue aux environs de l'EURO 2024 » (via X). Et d'ailleurs, cette compétition prestigieuse sera t-elle dans EA FC 24 ? Absolument et ce sera une nouveauté gratuite. « EA Sports FC 24 accueillera l'été prochain le Championnat d'Europe dans The World's Game (le jeu universel) et vous invite à vivre une expérience UEFA EURO 2024 inoubliable sans frais supplémentaires ».

Crédits : PS Store.

LEGO 2K Goal... et un FIFA 2K pour Take-Two Interactive ?

LEGO 2K Goal pourrait donc être un concurrent d'EA FC 24 pour toute la famille, mais 2K aurait des plans bien plus vastes. Si l'on en croit les bruits de couloir, Take-Two Interactive voudrait avoir son FIFA. C'est-à-dire une simulation de foot plus pointue, à l'image de ce qu'est NBA 2K pour le basket. Cela permettrait à la société de satisfaire différents profils de joueurs, et de mettre les deux pieds dans un genre plébiscité.

Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, n'était justement pas contre l'idée de récupérer la marque FIFA. « Nous sommes toujours intéressés par l’opportunité d'étendre nos activités dans le domaine du sport. FIFA est une grande marque avec un poids incroyable, mais à l'heure actuelle, nous n'avons aucun projet à partager ».

Un FIFA 2K pour concurrencer EA Sports FC 24 dans les mois à venir ? Après avoir fait un tweet cryptique, l'utilisateur Kurakasis a tenu à clarifier ses propos. « Je viens de me réveiller... et je vois que ça a vite dégénéré. Pour faire simple, je ne sais pas si 2K développe un nouveau jeu FIFA. C'est une vieille rumeur. Mais si c'est toujours le cas, c'est possible qu'il l'annonce lors du reveal de LEGO 2K Goal ou de son lancement ».