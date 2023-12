Actuellement, Amazon gâte ses utilisateurs en offrant la possibilité de débloquer gratuitement du contenu sur EA FC 24 via des packs Twitch Prime, tout comme pour plusieurs autres jeux. C'est une occasion parfaite pour enrichir votre expérience de jeu sans dépenser d'argent. Une opportunité à ne pas manquer. Surtout en cette période de fêtes de fin d'année.

EA FC 24 fait un beau cadeau

Le pack Prime Gaming est de retour dans EA FC 24, poursuivant ainsi sa tradition de récompenses gratuites initiée dans FIFA 23. Ces cadeaux mensuels, réservés aux abonnés Amazon Prime, leur permettent de gagner des éléments cosmétiques, des pièces, et même des joueurs sans coût supplémentaire pour améliorer leur Ultimate Team. Le contenu offert change chaque mois, allant de simples packs de contrats à des items plus exclusifs comme un Mega Pack.

La toute première récompense Prime Gaming pour FC 24 a été rendue disponible le 16 octobre 2023. Ce nouveau Pack 3 sera lui disponible jusqu'au 22 janvier 2024 et il comprend :

1 Vinicius Jr en prêt de 15 matchs (non échangeable)

6 consommables rares

1 choix de joueur 81+ OVR minimum (non échangeable)

4 joueurs Or rares (non échangeables)

Mais attention, il est essentiel de ne pas oublier de réclamer cette récompense avant le 22 janvier 2024. Erling Haaland est actuellement au sein du Manchester City Football Club. Actuellement Vinicius Jr joue pour le Real Madrid. Pour mémoire, il y a un mois, le joueur a souffert d'une rupture du biceps fémoral. C'est donc l'occasion idéale pour lui faire honneur. Pour mémoire, il est reconnu pour son rôle d'ailier et se distingue par sa vitesse, sa technique et sa capacité à créer des opportunités de but. Maintenant, nous sommes impatients de découvrir quel sera le prochain joueur dans le Pack 4, qui devrait logiquement arriver pour le mois de février 2024. Qui aimeriez-vous voir ?

Pour bénéficier de ces avantages, il est nécessaire de synchroniser vos comptes Twitch, Amazon Prime et EA. Après avoir connecté vos comptes, rendez-vous simplement sur la page Prime Gaming de EA FC 24 et sélectionnez "Réclamer". Vos récompenses seront alors disponibles dans la boutique Ultimate Team d'EA FC 24. Cette procédure est facile à suivre et garantit un approvisionnement constant en contenu gratuit sur une période habituelle de 12 mois.