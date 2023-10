De nombreux joueurs s'attendaient peut-être à prendre une claque avec EA Sports FC 24. La baffe est bien là, mais pas dans le sens positif du terme. Avant même la sortie, le jeu a été attaqué pour la modélisation des joueurs sur la jaquette et dans le premier trailer. Le titre a donc subi des moqueries de la part des internautes, et le phénomène a continué après le lancement en raison des nombreux bugs improbables constatés.

Un correctif improvisé pour cet énorme bug d'EA FC 24

EA FC 24 est encore loin d'être stable et c'est pourquoi un patch 1.04 monstrueux a été déployé récemment. Une mise à jour pour éradiquer des problèmes de gameplay, audio, visuels ou encore au niveau des clubs, entre autres choses. Très peu de temps après, un glitch absolument lunaire a fait du jeu la risée d'Internet, au point même d'avoir le droit à un petit surnom : « le drible du mollet ». Tout est parti d'un geste technique avec le Style de jeu « Trickster+ », une capacité signature, qui permet de faire le beau sur le terrain tout en subtilisant la balle à l'adversaire. L'une des nouveautés majeures d'EA FC 24.

Le problème ? L'énorme bug provoqué par cette manipulation. À la fin du mouvement, au lieu de repartir avec la balle au pied, celle-ci se collait au mollet du joueur voire même dans les mains. Il était alors possible d'aller marquer des buts de cette manière, en étant totalement invincible. Pour patienter jusqu'à la mise à jour, le studio a supprimé la capacité d'EA FC 24.

« Nous avons ajouté un nouveau problème à l'EASFC Tracker (ndlr : l'outil qui recense les bugs, nouvelles etc.) sur lequel nous enquêtons. Dans certains cas, le ballon peut rester collé à la jambe au dribbleur lorsqu'il court. Afin d'empêcher que cela arrive, nous avons temporairement retiré le style Trickster+ d'Ultimate. Seul Trickster est disponible. Lorsque le souci sera réglé dans une prochaine mise à jour, nous envisagerons la réintégration de Trickster+ » (via X).

Le nouveau FIFA cartonne et offre des contenus gratuits

Une solution temporaire qui calme les joueuses et joueurs d'EA Sports FC 24 ? Pas vraiment. En réponse aux tweets, les critiques fusent encore. « On retire une fonctionnalité plutôt que de corriger le problème »; « Ca vous a pris du temps pour désactiver un style alors que ça aurait dû être fait dès le départ » peut-on lire. Dans les commentaires, beaucoup réclament aussi une solution pour un bug touchant aux penalties.

En dépit des soucis et de la colère de certains, EA FC 24 est une réussite et même un carton à vrai dire. L'éditeur s'est félicité d'avoir rassemblé plus de 11,3 millions de joueurs. Une progression de 20% d'une année sur l'autre, à l'époque où le jeu s'appelait FIFA 23. Si vous êtes abonnés Amazon Prime Gaming, vous pouvez actuellement récupérer des contenus gratuits jusqu'au 20 novembre. Un pack qui comprend :

Haaland en prêt pour 8 matchs

Choix de joueur 81 OVR minimum

Pack de 4 joueurs Or rares

6 consommables rares

Pour obtenir ces items, il suffit d'aller sur le site web Amazon Prime Gaming et de valider le bundle offert. À noter qu'il sera disponible pour la version console et PC.