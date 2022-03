Dying Light améliore sa technique avec trois modes graphiques sur les consoles PlayStation. Les Xbox One et Series recevront également la même mise à jour "prochainement".

L'inépuisable Dying Light n'est pas mort et le démontre encore. La mise à jour next-gen est téléchargeable à compter d'aujourd'hui sur PlayStation 5 et PlayStation 4 Pro. On l'attendait avant la sortie de Stay Human, mais que vous voulez-vous !

Un lifting pour pas un rond

Grand seigneurs, les polonais de Techland pensent à votre portefeuille et n'iront pas taper dedans. Le patch next-gen, c'est cadeau ! Il sera déployé en deux temps et n'est donc disponible que sur les consoles PlayStation à l'heure d'écrire ces lignes. Ce dernier est principalement là pour stabiliser ou augmenter le framerate, ainsi que rehausser la résolution.

Voici les améliorations de Dying Light suite à la mise à jour :

Modes PS5 / Xbox Series X :

Performance : 1080p à 60fps

à Equilibré : 1440p avec un framerate qui vise les 60fps

avec un framerate qui Haute résolution : 4K en 30fps

Modes PS4 Pro :

Un 30fps (stable ?) et un réseau améliorés

Modes Xbox Series S / One :

Performance : 1080p à 30fps

à Haute résolution : 1440p qui vise les 30fps

Nous avons mis les détails des consoles Xbox à titre indicatif mais sur lesdites plateformes, le patch sera mis en ligne ultérieurement. "Prochainement" nous dit-on.

Dying Light next-gen : du presque neuf avec du vieux

Bon grosso modo, avec cette mise à jour, vous devriez avoir un rendu PC de 2015. Pour le reste, ça ne bouge pas d'un iota et vous aurez de ce fait plus ou moins de contenu en fonction de votre version.

Survivez dans une ville assiégée par un virus zombie ! Découvrez le dilemme qui vous attend dans votre mission secrète. La loyauté envers vos supérieurs se révélera-t-elle plus forte que le désir de sauver les survivants ? À vous de trancher…

La mise à jour, gratuite on le rappelle, est-elle suffisamment conséquente pour vous inciter à retourner dans les rues d'Harran, malgré Dying Light 2: Stay Human ? Dites nous tout en commentaires.