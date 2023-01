La nouvelle manette PS5 pro, la DualSense Edge, est sortie officiellement depuis quelques heures mais uniquement sur la boutique PlayStation Direct au prix de 239,99€. Une exclusivité qui s'étale du 26 janvier au 23 février 2023, après quoi le périphérique pourra être acquis partout (Amazon, Fnac...).

Et pour ce lancement, le chef produit de Sony Interactive Entertainment, Tomomasa Mizuno, accompagne les acheteurs qui sont en quête d'aide.

Trois configurations pour la DualSense Edge

Dans un article PS Blog à l'occasion de la sortie de la DualSense Edge, le chef produit Tomomasa Mizuno distille ses conseils en prenant pour exemple trois jeux à succès de ces derniers mois.

Pour les joueurs compétitifs ou ceux qui cherchent une expérience de manette personnalisée, la manette DualSense Edge offre une personnalisation accrue, idéale pour s’adapter au style de jeu et aux préférences uniques de chaque joueur. Pour bien débuter, regardons de plus près les profils personnalisés que j’ai définis pour jouer à mes jeux préférés avec ma manette. Via PlayStation Blog.

Il s'agit de God of War Ragnarok, Call of Duty Modern Warfare 2 et FIFA 23.

Configuration DualSense Edge FIFA 23

Pour réaliser vos meilleurs gestes techniques dans FIFA 23 et vous prendre pour Kylian Mbappé, Mizuno-san opte pour la courbe prédéfinie « Numérique » sur le stick droit. En ce qui concerne les boutons supérieurs et les gâchettes, il recommande d'ajuster les zones inertes des gâchettes et de définir le paramètre « Court » pour L2/R2. Cela a pour effet d'avoir des touches plus réactives pour sprinter ou protéger la balle.

Configuration DualSense Edge God of War Ragnarok

Pour les déplacements de Kratos, viser ou replacer correctement la caméra, le mieux serait d'appliquer le paramètre « Rapide » pour les sticks gauche et droite, voire « Dynamique » lors des séquences qui demandent de pouvoir réagir dans la seconde.

Tomomasa Mizuno utilise également les touches arrière semi-arrondies pour une bonne prise en main afin d'esquiver avec rapidité ou de rappeler la hache Leviathan, tout en ne perdant pas de vue les ennemis.

Configuration DualSense Edge Call of Duty Modern Warfare 2

Le FPS d'Activision requière un peu plus de changements contrairement aux deux précédents jeux. Pour le chef produit, il faudrait échanger le capuchon du joystick droit par le modèle arrondi haut, puis passer ajuster les sticks sur « Précis », ce qui devrait apporter fluidité et précision.

Quant aux L2/R2, son cœur balance entre « Court » et « Moyen ». Il tire profit des palettes à l'arrière de la manette pour sauter ou changer d'équipement, et des touches « Fn » pour équilibrer le son du jeu et du chat vocal.

D'autres réglages possibles

Évidemment, ce ne sont que des premières pistes qui ne conviendront pas forcément à tout le monde. Mais d'ici les prochaines semaines, d'autres conseils devraient fleurir sur la Toile de la part des joueurs.