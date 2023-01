Vous jouez sur Playstation 5 et vos amis jouent sur PC ou Xbox Series et vous aimeriez au moins pouvoir leur parler facilement sans avoir à mettre le son sur votre TV ou des écouteurs sous votre casque ? Ça tombe bien, Sony va bientôt vous permettre de rester en vocal avec vos amis, peu importe leur plateforme, directement depuis votre PS5. En revanche, pour les joueurs PS4...

Discord sur PS5, ça arrive bientôt

On le sait depuis plusieurs mois déjà, Discord, la célèbre application de communication, doit arriver sur PS5. Après s’être fiancée il y a quelques mois en permettant aux joueurs PlayStation d'enregistrer leur compte PSN sur l’application, Discord et Sony vont bientôt officialiser le mariage. Dernièrement, des dataminers ont en effet trouvé de nouveaux indices suggérant qu’une version bêta du logiciel serait en préparation avec le très attendu chat vocal. Par ailleurs, on ne sait pas encore quelles fonctionnalités seront comprises dans l’application Discord pour PS5. Sur PC par exemple, l'application permet de faire tout un tas de choses en plus du chat vocal, comme partager des fichiers, créer des serveurs, streamer son contenu, etc. Il va donc falloir attendre des informations officielles pour voir ce que ça donnera sur PS5.

En tout cas, il semblerait que les prochaines mises à jour de la PS5 permettront enfin aux joueurs de communiquer avec leurs amis directement depuis leur console. Pour rappel, les précédentes fuites à ce sujet estimaient que Discord serait disponible à partir du mois de mars 2023. Avec l’arrivée de ces nouveaux éléments, il se pourrait bien que cette date ne soit pas si inaccessible que ça, bien au contraire.

Sur PlayStation 5 uniquement ?

Pour l’heure en revanche, rien ne semble indiquer que Discord sera disponible sur PS4, puisque seule la PS5 est mentionnée dans les fichiers découverts. D’un autre côté, Sony a peut-être envie de passer à autre chose. Après tout, la console entre dans sa troisième année et la pénurie des PS5 devrait d’ailleurs être terminée dès cette année, c’est en tout cas ce que nous promet le constructeur.

On attendra donc les prochaines grosses mises à jour de la PS5 qui pourraient bien nous surprendre en intégrant enfin le logiciel de communication le plus utilisé à ce jour. Extrêmement polyvalent, disponible sur PC, mobile et Xbox, Discord est devenu en quelques années un véritable incontournable, surpassant Skype ou encore TeamSpeak. Il était donc temps que celui-ci finisse par arriver sur la dernière console de Sony.