L'un des jeux Dragon Ball les plus appréciés n'a pas dit son dernier mot. Le prochain DLC a été découvert à l'avance, et il va surprendre en adaptant un contenu complètement nouveau.

Dragon Ball Sparking Zero a encore fait le beau avec une nouvelle vidéo de gameplay qui montre un combat au sommet entre Goku Black Super Saiyan Rosé et Goku Ultra Instinct. Un affrontement Goku contre Goku donc. Ça fait beaucoup de Goku tout ça. Comme pour les précédents extraits, et malgré la compression X, ça s'annonce sublime à tous les niveaux. Le jeu sera disponible le 11 octobre sur PS5, Xbox Series X|S et PC, et en attendant, c'est un autre titre de la saga culte qui fait l'actualité.

Un DLC sans précédent pour ce jeu Dragon Ball

Tous les fans ont envie de mettre les mains sur Sparking Zero, mais il faut encore patienter quelques semaines. Mais la galaxie Dragon Ball est vaste et c'est loin d'être le seul jeu qui occupe les pensées des adeptes de l'univers d'Akira Toriyama. Bandai Namco n'en a pas encore fini avec DBZ Kakarot. Après deux season pass, avec le récent arc narratif « Goku's Journey », qui se déroule 10 ans après le combat de contre Kid Boo, l'éditeur réserve une belle surprise à la communauté. En fouillant les fichiers de Dragon Ball Z Kakarot, l'internaute Josou Kitsune a fait une énorme découverte. Le prochain DLC devrait normalement être lié à DB Daima, la future série animée qui doit sortir cette année. Et si l'on en croit ce qui est écrit, il y aurait bien plus d'un contenu additionnel.

Comme on peut le voir sur l'une des images ci-dessous, une ligne de code mentionne Dragon Ball Z Kakarot Épisode Additionnel : DAIMA (Partie 1). Ce qui suggère donc qu'il y aurait plusieurs parties, et par conséquent différents contenus additionnels autour de la série. Étant donné que Dragon Ball Daima n'est pas encore disponible, l'éditeur se retient probablement de communiquer. Une collaboration de ce type, qui sera par ailleurs étendue à Sparking Zero, devrait en tout cas bénéficier à la nouvelle série d'animation supervisée par Akira Toriyama. Le légendaire mangaka, qui est décédé le 1er mars 2024, a en effet écrit l'histoire de cette nouvelle et a également été largement impliqué dans le character design.





Le prochain DLC de DBZ Kakarot révélé dans les fichiers du jeu. Crédits : Josou Kitsune.