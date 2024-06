Toei Animation et Shonen Jump ont enfin dévoilé de nouveaux visuels pour la très attendue série animée Dragon Ball Daima, prévue pour l'automne 2024. Ce nouvel artwork, présenté en avant-première avant le Jump Victory Carnival de cette année, suscite un grand intérêt parmi les fans de la franchise. Ca sent quand même très bon !

Dragon Ball Daima dévoile un nouvel artwork

L'illustration fraîchement dévoilée montre un Goku enfant entouré de Dragon Balls, arborant une expression déterminée et tenant son célèbre bâton magique, le Power Pole. Ce visuel, diffusé sous la forme d'un tapis de bureau original, fait partie des nombreuses nouveautés que les participants du Jump Victory Carnival pourront découvrir le 21 juillet 2024 à Chiba, près de Tokyo.

Le Jump Victory Carnival (JVC) de cette année s'annonce riche en surprises pour les fans de manga et d'anime. Outre le tapis de bureau Dragon Ball Daima, les participants recevront divers goodies exclusifs, tels qu'un set de pique-nique One Piece, un éventail de Mission: Yozakura Family, des stickers My Hero Academia, des cartes à jouer, des cartes postales, et bien plus encore. L'événement proposera également des annonces majeures de Jump, des spots photo, une bibliothèque de mangas en libre accès, des séances de dédicaces avec des artistes populaires, et bien sûr, de nombreux cosplays.

Bien que le nouvel artwork ait suscité de l'enthousiasme, certains fans ont exprimé des critiques sur les réseaux sociaux, accusant Toei Animation de ne pas suffisamment promouvoir la série Dragon Ball Daima. Ils déplorent notamment le manque de diversité dans les visuels promotionnels, le dernier poster étant jugé trop similaire aux précédents. Cette absence de nouveauté a suscité des préoccupations quant à la qualité et à l'originalité de la série.

Malgré ces critiques, la franchise Dragon Ball continue de bénéficier d'une promotion significative à travers diverses initiatives. Un futur parc à thème en Arabie Saoudite témoignent de l'engouement persistant pour l'univers créé par Akira Toriyama. En mai, Falcon's Creative Group a même diffusé les premières images des coulisses de la conception de ce parc.