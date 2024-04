L'œuvre de feu Akira Toriyama est plus vivace que jamais ! Malgré la disparition de son créateur, les aventures de Goku et ses amis connaissent une popularité sans faille. Alors que les fans brûlent d'impatience à l'approche de Dragon Ball Sparking Zero, l'un des meilleurs jeux de la franchise reçoit du contenu inédit.

Huit ans après sa sortie, Dragon Ball Xenoverse 2 ne désemplit pas. Le jeu de Dimps édité par Bandai Namco Entertainment attire toujours autant de joueurs et joueuses. Il faut dire qu'il s'offre régulièrement de nouveaux DLC. Ainsi les fans peuvent investir à loisir dans des personnages additionnels.

Or, Xenoverse 2 s'apprête à entamer un nouvel arc, intitulé “Future Saga”. Centré autour des activités de Fu, il donnera surtout à voir des personnages issus de Dragon Ball Super. Et justement, les deux personnages du DLC viennent d'être officialisés.

Fu sera au cœur du prochain DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. © Dimps / Bandai Namco.

Quels sont les nouveaux personnages jouables dans Future Saga ?

Dragon Ball Xenoverse 2 entame une nouvelle ère avec Future Saga. Un nouveau chapitre, proposé son forme de DLC, arrivera dès le 24 mai prochain. Il nous plongera dans un pan scénaristique totalement inédit et donnera à jouer des personnages supplémentaires.

Hier, deux nouvelles héroïnes ont été annoncées sur le site officiel de Dragon Ball. Très apprécié des fans, elles promettent de belles mandales en perspective.

Tout d'abord, C18 (ou Android 18 en anglais) rejoindra la partie dans son skin iconique du Tournoi du Pouvoir. Reconnaissable à son survêtement rose et son air assuré, elle sera idéale pour le combat à « courte et moyenne portée ».

Comme en témoigne la vidéo de gameplay, son style est très porté sur le corps-à-corps. Toutefois, elle met aussi à mal la Videl de Dragon Ball Z avec la technique à distance du Kienzan, qu'elle tient de ce bon vieux Krillin. Elle disposera ainsi d'un style de jeu équilibré qui devrait plaire au plus grand nombre.

Mais Videl ne tarde pas à se venger puisqu'elle est le deuxième nouveau personnage annoncé pour le DLC Future Saga. Elle aussi proposée dans sa version Dragon Ball Super, elle porte sa tenue aperçue lors de la fête d'anniversaire de Bulma.

Elle a également droit à sa vidéo de présentation, dans laquelle c'est elle qui met KO C18, issue de la Saga Cell cette fois. En raison de son origine purement humaine, Videl excelle surtout en combat rapproché. Néanmoins, elle dispose de quelques techniques à distance qui sauront surprendre l'adversaire pendant les affrontements.

Une tonne de contenu pour Dragon Ball Xenoverse 2

Outre les personnages, le premier chapitre de Future Saga apportera quelques nouveautés. Nous le disions, elle explorera une trame scénaristique inédite dans Dragon Ball Xenoverse 2. En tout, ce sont douze quêtes annexes qui seront ajoutées.

Le DLC reprendra des éléments d'intrigue de l'anime et du manga Dragon Ball Super, mettant notamment en scène C18 et Videl. Mais ce n'est pas tout : il comprendra également des histoires inédites. On pourra par exemple vivre une aventure exclusive dans laquelle Videl fait équipe avec Piccolo !

Enfin, l'ajout de nouveaux protagonistes est aussi l'occasion d'étoffer le skin de votre propre personnage. Cela veut dire que vous pourrez porter la tenue Dragon Ball Super de Videl, ainsi que sa coupe de cheveux. À vous le style Satan, dès le 24 mai dans Dragon Ball Xenoverse 2, disponible sur PC et consoles.