Cette semaine, la communauté des fans de Dragon Ball, ainsi que ceux de Sand Land et Dr Slump, ont été plongés dans le deuil suite au décès inattendu du légendaire créateur de manga, Akira Toriyama. Pour rendre hommage à cet artiste de renom, les admirateurs ont adopté différentes approches. Allant de veillées dans des jeux à d'autres formes de célébration de son héritage. Notamment des demandes particulières à certains dévleoppeurs. Une nouvelle preuve de l'amour des lecteurs et fans pour la légende.

Un autre hommage dans Dragon Ball

Un hommage qui a retenu l'attention provient d'un utilisateur de Reddit, Cosmic-Chen, qui a proposé que Robotoriyama (le double robotique de Toriyama également connu sous le nom de Toripo dans Blue Dragon) devienne un personnage jouable dans le prochain jeu de la franchise, Sparking Zero. Cette idée a rapidement gagné en popularité sur le subreddit Budokai Tenkaichi, où de nombreux fans ont exprimé leur soutien, bien que certains aient considéré que l'ajout de ce personnage au roster déjà bien rempli puisse sembler peu probable.

La communauté propose différentes manières de matérialiser cet hommage. Certains suggèrent que Robotoriyama soit extrêmement puissant, capable d'éliminer ses adversaires en un seul coup, tandis que d'autres pensent qu'il serait plus approprié de le rendre disponible uniquement dans les menus, en lieu et place de le faire combattre. Une idée particulièrement appréciée serait de lui attribuer le rôle de commentateur, prenant la suite de Chi-Chi dans Budokai Tenkaichi 3.

Un amour inconditionnel

Au-delà de Robotoriyama, d'autres fans estiment que l'inclusion de personnages de Dr Slump, comme Arale, ou de Beezlebub de Sand Land, constituerait également un bel hommage à l'œuvre de Toriyama. Il est important de noter que le concept d'intégrer l'avatar de Toriyama dans un jeu n'est pas nouveau. Clui-ci a déjà fait des apparitions dans Blue Dragon sous le nom de Toripo. Et comme personnage jouable dans Dragon Ball Heroes.

La proposition des fans de voir Robotoriyama dans Sparking Zero reflète leur désir de célébrer la mémoire et l'impact d'Akira Toriyama sur le monde des mangas et des jeux vidéo. Malgré le deuil, la communauté souhaite trouver une manière respectueuse et mémorable de rendre hommage à l'une des plus grandes figures créatives du temps. Et c'est très louable.