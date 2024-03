Si le créateur de Dragon Ball n'est plus, des projets sont toujours en cours. Et l'un d'entre eux attire particulièrement l'attention de nombreux fans. On vous dit tout.

C'est une très triste nouvelle, mais comme nous vous l'avons appris il y a quelques jours sur Gameblog, Akira Toriyama n'est plus. La légende s'en est allée. Et dans le même temps, nous avons même pu prendre connaissance de son dernier et ultime discours aux fans. Un message très touchant qui restera sûrement à jamais gravé dans les mémoires. Pour son côté émouvant et pour l'image très humble que cela renvoie du créateur du célèbre manga. Malgré tout, Dragon Ball n'est pas mort et un gros projet arrive cette année.

Dragon Ball est encore bien vivant

Comme peut nous l'apprendre le reporter/journaliste SupaChronicles, spécialisé dans l'univers du mangaka, le projet Dragon Ball DAIMA prend beaucoup plus d'envergure et d'ampleur que prévu, puisque ce qui devait être un simple projet de série web va finalement se retrouver à la télévisio

Oui, d'après les derniers développements (un peu avant Battle Hour), il a été décidé de diffuser DAIMA à la télévision également, et pas seulement sur le WEB. Donc, toutes les chaînes de télévision régionales qui ont les droits de Dragon Ball peuvent diffuser DAIMA, ainsi que Crunchyroll sur le WEB.

Ainsi, au Japon, c'est Fuji TV qui aura le droit à cet honneur. Pour rappel, DB DAIMA, prévu pour l'automne 2024, est la nouvelle série de l'univers Dragon Ball, écrite et conceptualisée par Akira Toriyama. Ce sera donc la dernière œuvre de toute sa carrière. Cette série marque une évolution significative dans l'histoire de DB, introduisant de nouveaux épisodes, personnages et décors. Toriyama a également choisi le titre Dragon Ball DAIMA pour être fort et différent des séries précédentes.

La série témoigne de l'implication profonde de Toriyama dans la production, s'étendant du travail original à la conception des personnages et de l'histoire. Le teaser de Dragon Ball DAIMA dévoile de nouveaux visuels pour des personnages familiers tels que Goku, Vegeta et Bulma, ainsi qu'un nouveau monde et de mystérieux nouveaux personnages observant la bataille entre Goku et Majin Buu.